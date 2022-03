Tal como lo hizo hace dos años cuando le preguntaron qué haría si su hija quedara embarazada por una violación siendo menor de edad, Amalia Granata volvió a expresarse este domingo en contra del aborto como respuesta a esa situación. Ante la nueva consulta, admitió que estaría frente a un “proceso horroroso” y que le diría a a la adolescente: “Lo tenés y lo criaré yo”.

La diputada provincial de Santa Fe comentó que Uma ya tiene 14 años y empezó a salir, algo que encendió su preocupación. “Estoy en una etapa en la que no duermo. Hasta que no llega, estoy con taquicardia. Tengo pánico porque esta niña entró en la adolescencia”, expresó.

Aunque el caso de violación ya es una de las excepciones admitidas para practicar un aborto desde antes de la sanción de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), Granata no está de acuerdo con la normativa vigente. Cuando le consultaron sobre la posibilidad de que su hija quiera someterse al tratamiento, contestó: “Si me plantea que no lo quiere tener... Hasta hablarlo me duele el pecho. No sé lo que haría, no es fácil. No soy una fría, se me estruja el corazón”.

En un reportaje en Milenium, la periodista rosarina no dio vueltas cuando le preguntaron si a una adolescente de 14 años le diría que tiene que parir igual. “Sí”, contestó de inmediato. Previamente, planteó que “trataría de buscar todas las herramientas psicológicas de contención para acompañarla” y remarcó: “No la estoy obligando a parir”.

“Para mí es una vida igual, no puedo discriminar entre la vida fruto de una violación o la de una relación consentida”, comentó Granata. Más adelante, añadió: “Mi función como madre y mi responsabilidad es que ella entienda que ya hay una vida dentro de su vientre y ella, al decidir abortar, la va a matar”.

Amalia Granata se imagina como “una abuela a la que se le murió su nieto”

A la hora de desarrollar su posición sobre la IVE, Granata dejó en claro que la relación con su hija cambiará por completo una vez que cumpla 18 años. Al respecto, aseveró: “Ella podrá hacer lo que quiera”.

Así, la diputada provincial comentó qué hará en caso de que Uma decida abortar tal como lo permite la normativa actual. “Lo lamentaré. Seré como una abuela a la que se le murió su nieto. No puedo controlar las decisiones de una persona adulta”, dijo con tono resignado.

Finalmente, insistió en que votó en contra del Presupuesto 2022 en Santa Fe porque incluye la fabricación de misoprostol “para matar niños inocentes”. También rechazó el financiamiento de tratamientos de hormonización para personas trans en el marco de la Ley de Identidad de Género e insistió: “Decir que tienen privilegios es una realidad”.