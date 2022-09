Atentado contra Cristina Kirchner: Cinthia Fernández apoyó los dichos de Amalia Granata

En el marco del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, mientras varios dirigentes políticos salieron en su apoyo, otros pusieron en duda la veracidad del ataque, como Amalia Granata. En este sentido, la bailarina Cinthia Fernández salió en apoyo de la diputada santafecina.

Ni bien se dio a conocer la agresión hacia la vicepresidenta, la legisladora anti-abortista comentó en sus redes que se trató de una “pantomimia” para victimizar a la expresidenta, quien se encuentra imputada por la causa Vialidad. En este sentido, tildó de “tibios” a los miembros de la oposición que se solidarizaron con ella.

“¡Justo hoy Maximito dice que quieren matar un peronista! ¡Son de manual! Ni Steven Spielberg se atrevió a tanto”, acusó la diputada de Santa Fe. No obstante, frente al repudio que generó su comentario, minutos después decidió borrar el tuit donde se expresó.

Cinthia Fernández apoyó los dichos de Amalia Granata. Foto: Captura de pantalla

En este sentido, Cinthia Fernández, que antiguamente quiso insertarse en la política, salió en defensa de Granata. Aseguró que fue algo actuado, pues no coincide la reacción tanto de Cristina Kirchner como de sus custodios frente al ataque.

“A mí cuando me apoyaron un revolver de verdad me tembló todo el cuerpo, hasta casi me hago pis encima. Es como que todo eso hace parecer que fue algo montado, y al mismo tiempo ver esa imagen de gatillo te hiela la sangre”, aseguró la bailarina.

Si bien expresó su repudio hacia la violencia que vivió la expresidenta y pidió que la Justicia investigue lo ocurrido, puso en duda el hecho: “Realmente no entiendo cómo no la cubrieron en burbuja de seguridad, no la meten en un auto, una protección tan fácilmente burlada y luego ella sigue firmando autógrafos sin el shock”.

Cinthia Fernández acusó al oficialismo de fomentar violencia

Desde el ataque hacia Cristina Kirchner, funcionarios kirchneristas acusaron a la oposición de fomentar un “discurso de odio” que llevó a que este atentado ocurriera. En este sentido, la panelista también culpó al oficialismo de esto.

“La violencia no es el camino, pero no olviden también del ‘Si tocan a Cristina, se arma’. Todos fomentan la violencia, ambas partes de una grieta que nos está matando”, opinó Fernández.

Cinthia Fernández también puso en duda el supuesto ataque hacia Cristina y acusó al oficialismo de promover la violencia. Foto: Captura de pantalla

Por eso, llamó a la paz social y opinó que no se está manejando bien la situación. Asimismo, insistió en que el episodio fue dudoso, pero igualmente exigió que se esclarezcan los hechos ocurridos el jueves 1° por la noche.

En el marco del atentado que sufrió Cristina Kirchner fuera de su casa, la diputada santafesina Amalia Granata fue repudiada por el peronismo de Santa Fe, que pidió su remoción como legisladora. Ante esta situación, el Presidente de la Cámara de Diputados convocó a los funcionarios para las 11:00 horas.

Actualmente se encuentran debatiendo la continuidad de la diputada en su banca. La convocatoria fue llevada a cabo por Pablo Frías, quien espera no sólo que haya un repudio generalizado por el atentado, sino que se logre remover a Granata.

Leandro Busatto va a pedir la remoción de Amalia Granata de la Cámara de Diputados de Santa Fe. Foto: Twitter

Cabe destacar que fue Leandro Busatto -jefe del bloque Justicialista de la Cámara de Diputados de Santa Fe- quién pidió la destitución de la legisladora. No obstante, aclaró que si no hay quórum, el pedido se haría el próximo jueves.