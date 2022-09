Cinthia Fernández es una de las celebridades argentinas más activas en las redes sociales. La bailarina cuenta con muchísimos fans con quienes día a día comparte fotografías y videos de sus momentos y looks favoritos.

Es en este sentido que, Cinthia posee una cuenta de Instagram con más de 5.7 millones de seguidores, con quienes lleva compartidas la IM-PRE-SIO-NAN-TE cifra de más de 7 K de publicaciones.

Desde Punta Cana, Cinthia Fernández se robó suspiros en microbikini roja cruzada. Foto: Cinthia Fernández

Allí se destacan sus looks al borde de la censura, los cuales ponen en jaque constante la política de seguridad de Instagram que tan solo un mes atrás bloqueó la cuenta de Flor Peña por subir este estilo de fotografías.

Cómo fueron las fotos de Cinthia Fernández al estilo selvático

En esta oportunidad, Cinthia Fernández compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotografías que compraron los corazones de sus muchísimos fans.

Allí se puede ver a la bailarina posando desde Punta Cana entre palmeras, creando toda una fantasía estilo selvático.

Con un estilo selvático, Cinthia Fernández compró corazones en vestido negro al cuerpo. Foto: Cinthia Fernández

Para la ocasión, Cinthia escogió un sencillo pero a la vez muy sensual vestido negro al cuerpo, con escote en “v” profundo, lazos y falda que dejó escapar sus piernas por los costados.

Con un estilo selvático, Cinthia Fernández compró corazones en vestido negro al cuerpo. Foto: Cinthia Fernández

“Siempre pa‘ lante, no mires pa’ tras. Amando el paisaje pero mas este look. Denle al corazón porque no hay premio. ¿A ustedes donde les gustaría estar en este momento? ¡Los leo!” comentaba en la publicación Cinthia, quien se llevó más de 15 K de “me gustas”.

Con un estilo selvático, Cinthia Fernández compró corazones en vestido negro al cuerpo. Foto: Cinthia Fernández

“Diosaa”, “Que bombaaa”, “Por favooor”, “Que mujer tan hermosa”, “La más linda”, “Reina de la selva”, “Dueña de nuestros corazones”, “Impresionante”, “Amé ese looook”, “Fuegaaa”, “Preciosa y leona”, “Te amamos Cinthiaa”, “Me desmayé” eran algunos de los muchos comentarios de la publicación.