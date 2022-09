Cinthia Fernández aseguró que su hija Francesca no quiere volver a la casa de Matías Defederico.

Cinthia Fernández no se encuentra en su mejor momento, días atrás Francesca la hija menor de la bailarina debió ser internada por contagiarse una bacteria durante sus vacaciones en Punta Cana.

Si bien el estado de salud de la pequeña ya es estable, el susto en Cinthia fue muy grande y, si bien contó con el apoyo de su público, debió enfrentarlo sin la presencia de Matías Defederico, el padre de Fran.

Francesca, la hija de Cinthia Fernández, durante su internación.

La relación entre el exfutbolista y la bailarina está sujeta a constantes peleas de alto nivel mediático pero también judicial, pareciendo no tener fin el malestar como si el amor entre ellos nunca hubiese existido.

Qué dijo Cinthia Fernández sobre la relación entre Francesa y Matías Defederico

A través de su cuenta de Instagram, Cinthia Fernández compartió una serie de videos revelando que su hija Francesca no quiere volver a la casa de Matías Defederico, su papá.

“Le voy a decir a este señor que lo que nunca tuvo colgando... lo tenga y que me deje de romper, porque yo sí tengo ovarios, tengo huevos y me ocupo de todo, de mis hijas de pé a pá. Y en vez de ser buen tipo, de dejar de romper y molestar, y de nunca sumar, y de ser buena leche y agradecido que tus hijas están impecables, prolijas, que son educadas, maravillosas, sensibles” comenzaba expresando furiosa la bailarina.

Cinthia Fernández junto a su hija Francesca.

“En lugar de agradecer que tienen una recontra buena educación, que tienen un buen servicio médico que garpo yo, que la educación la garpo yo, que las visto yo, que las llevo a pasear, las llevo de vacaciones, estoy con las tareas, las llevo al médico que garpo yo, que vos me dejaste en banda, y todo lo que ya sabemos... dejá de molestar” continuaba relatando Cinthia.

“Andá a un boliche, entretenete. Buscá más laburo y quizás con eso puedas pagar lo que hace cuatro años no pagás. Buscá algo entretenido para hacer, más novias, no sé. No me rompa señor. Haga su vida y deje vivir. Sea agradecido porque hay minas que dejan a sus pibes tirados, se van de joda, no les importa nada y yo vivo para y por mis hijas”.

Cinthia Fernández junto a sus hijas. Foto: Instagram.

“Tengo tres laburos, no salgo, duermo 4 horas porque el laburo más feliz que tengo que es el de ser madre. Desde siempre fue así, porque nunca fuiste un buen tipo. Nunca estuviste. No sé, andá a terapia y que te dé herramientas para aprender a ser un buen padre. Justo vos me vas a cuestionar que yo me las llevo de vacaciones”.

“Justo vos te vas a hacer el padre fatal diciendo ‘Mi negra, mi flaca, mi amor’ cuando es la hija con la que más conflicto tenés. ¿Por qué no contás por qué tu hija no se queda en tu casa? Me cansaste y lo voy a contar yo. No se queda porque un día me llamó a escondidas a las 2.30 de la mañana, y de todo hay registro, porque vos estabas hablando mal de mí delante de ella”.

Cinthia Fernández junto a sus hijas.

“Me llamó para decirme que me extrañaba y que quería volver conmigo. Vos la escuchaste y le dijiste que no se iba a ningún lado y que yo no podía entrar a tu casa. Le gritaste, la hiciste llorar y cuando estaba llorando le arrancaste el teléfono de la mano. Tuve que llamar a la tablet de las hermanas y nadie me atendía”.

“Entonces fui con la niñera y la policía a las 2.30 de la mañana para ni siquiera cruzarte. Y no me dejaban entrar. Le pedí a la policía que me acompañara para retirar a mi hija. Por eso tu hija no quiere saber nada. Andá al psicólogo para recuperar la relación. En vez de estar denunciando y estar tanto tiempo al pedo, probá con laburar y ser útil una vez en tu vida” relataba sin pelos en la lengua Cinthia.