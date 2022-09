Amalia Granata sobre el ataque a Cristina Kirchner: “Si es un atentado pediré disculpas”

Tras conocerse el atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner en Recoleta, la diputada santafesina Amalia Granata quedó en el medio de las críticas por sus dichos, ya que considera que lo ocurrido es “una pantomina”. Esto llevó a que diputados del Frente de Todos pidieran su remoción de la Cámara, y la periodista volvió a hablar, pero sacando el pie del acelerador.

En diálogo con Diario UNO, Granata puso un freno a sus comentarios por Twitter y puso paños fríos en la discusión: “Seré prudente y que se esclarezca el caso y si así pasa, porque para mí todo es muy dudoso, y dicen que fue un atentado saldré a pedir las disculpas correspondientes. Mientras tanto puedo pensar lo que puse en Twitter”.

Qué dijo Amalia Granata sobre el atentado a Cristina Kirchner

“Todo armado que pantomima!!! Ya no saben qué hacer para victimizarla!”, fue el primer tuit de Granata tras conocerse las imágenes en las que un sujeto apunta con un arma a Cristina Kirchner en la cara. Luego trató de “tibios” a los de la oposición por solidarizarse con la Vicepresidenta.

Amalia Granata dijo que el atentado a Cristina Kirchner fue una "pantomima". Foto: Twitter

Y lejos de retractarse, Granata redobló su apuesta: “Justo hoy Maximito dice que quieren matar un peronista!!! Son de manual!”, escribió y luego agregó: “Ni Steven Spielberg se atrevió a tanto!!! ✌🏼”.

Ante estas publicaciones, Leandro Busatto salió a repudiar los dichos de Granata y sostuvo que pediría que se evalúe la remoción de su banca en Santa Fe.

Leandro Busatto va a pedir la remoción de Amalia Granata de la Cámara de Diputados de Santa Fe. Foto: Twitter

Qué dijo Amalia Granata sobre las intenciones del PJ de removerla de su banca

“Primero quiero aclarar que yo no tengo ningún discurso de odio, que es lo que quieren instalar constantemente sobre mi persona, ni incito a la violencia, sino, por el contrario, creo que la violencia viene del otro lado. Si ustedes leen los comentarios de mi tuit y ven el nivel de violencia que recibo diariamente por solo escribir lo que pienso es terrible”.

En cuanto al pedido de Leandro Busatto, la periodista fue contundente: “Primero eso no se puede hacer, por lo que primero debe instruirse, sobre todo él que es abogado, en lo que se puede hacer y no dentro de la Cámara, ya que estaría como censurando mi pensamiento y postura, cuando no es ninguna incitación al odio o la violencia mis dichos”.

Al mismo tiempo, sostuvo que este pedido “es antidemocrático. Hay una frase muy interesante que se la deberíamos pegar en la frente al señor Kiko Busatto que dice ‘estoy en desacuerdo con lo que decís, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo’. Me parece que nosotros representando a un pueblo de diferentes voces no podemos querer echar a alguien porque piensa diferente, por lo que me parece que él se está subiendo a un carro que no lo corresponde”.