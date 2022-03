La diputada provincial de Santa Fe, Amalia Granata estuvo como invitada en LAM, el programa de Ángel de Brito por Ámerica TV y se refirió a sus dichos sobre los tratamientos que el Estado le brinda a las personas trans. Pero su participación volvió a incendiar la polémica tras su frase: “Mientras un niño no coma, no podemos priorizar la hormonización de un trans”.

Días atrás Granata estuvo invitada a Mañanísima el programa que conduce Carmen Barbieri. Fue ahí donde la diputada lanzó un polémico comentario sobre la comunidad trans: “Desde el Estado no podemos pagar el tratamiento de hormonización a los trans. Sos trans, no tenés ninguna incapacidad, podés trabajar tranquilamente”, enfatizó Granata. Sus palabras generaron un gran repudio y desde el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe rechazaron sus dichos.

"El trans no es incapacitado por ser trans", dijo Amalia Granata. Foto: Captura de Youtube

Sin embargo lejos de echarse atrás, Granata volvió a enfatizar sus dichos en LAM. “Yo tengo que votar un presupuesto y, en ese presupuesto, aparecen los tratamientos de hormonización para las personas trans”, argumentó.

Ángel de Brito le preguntó “¿Qué tendría de malo que el estado se haga cargo?”. A lo que Granata le respondió: “Que hay chicos que no comen y están en la pobreza absoluta. Disculpen que sea dura. Tienen que haber prioridades en el Estado, mientras un niño no coma, no podemos priorizar la hormonización de un trans”.

Granata sostuvo que las personas tendrían que pagar sus medicamentos de hormonización. “El trans no es incapacitado por ser trans. El trans tiene manos, pies, cerebro para ir a trabajar y pagarte por tus propios medios tu tratamiento de hormonización”, argumentó la diputada.