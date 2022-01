Durante el fin de semana se viralizó un video de una mujer trans que vivió un desagradable hecho de discriminación por parte de seguridad del Hospital Central. Antes de publicar el video en Tik Tok fue a realizar la denuncia del INADI. Luego, realizó su descargo por la red social.

El hecho ocurrió el sábado 7 de enero. Según cuenta la joven en su cuenta “Nicolemalcriada” ella acompaño a una amiga a buscar unos análisis que se había hecho con anterioridad. Cuando van a ingresar al recinto se encuentran con personal de seguridad que “las miraba mal”.

Según dice la joven en su descargo una mujer vino a confrontar a las personas de seguridad donde les dijo “porqué estas hablando mal de las chicas diciendo que se escaparon de la Zona Roja, de la Rodríguez Peña”. Al parecer la vecina había escuchado como el personal de seguridad estaba refiriéndose a las mujeres de manera despectiva.

Ante este acusación el hombre y la mujer de seguridad no respondieron nada, pero si reacción quedó grabada en el celular de la joven agredida y lo publicó en Tik Tok. El video tiene 326mil reproducciones y más de 17 mil me gustas donde se escucha a la mujer testigo decir “ustedes están trabajando para un Hospital púbico no deben burlarse de la gente, no por su forma de vestirse ni nada”.

En el descargo la joven dijo que “el motivo por el que no vamos seguido a los hospitales públicos es porque se burlan de nosotras y no tratan mal. No el personal de Salud, sino las personas en general y en este caso los de seguridad”.

“Me ha pasado de estar muy enferma y hasta no dar más no me voy hacer atender porque me da miedo que se rían de mí. Se que no todo el mundo es así, de hecho la señora que nos defendió dijo en voz alta todo lo que escucho, pero hay mucha gente mala”, relató.

Con el video como prueba y tres testigos que estaban presentes la joven realizó su denuncia al INADI.

Luego de realizar a la publicación en la red social y su descargo correspondiente la joven recibió mucho apoyo por varias personas que le había pasado lo mismo o que simplemente empatizaban con ella. Pero otras personas la discriminaron y hasta la amenazaron de muerte. “Me llegaron mensajes de gente que me decían que si me veían en la Rodríguez Peña me iban a tirar con piedras. Estoy muy triste”, concluyó.