Durante el jueves la madre de Esperanza Careri , Alejandra Ferrando, hizo público en Facebook la desafortunada situación que vivió con su hijo con autismo y personal de policía de Mendoza. En el posteo denunció maltrato y discriminación. Posteriormente, la artista lo replicó en sus redes para que el caso tenga más alcance.

La mujer en sus redes sociales comenzó describiendo la situación que vivieron en su vivienda durante el jueves con su hijo. “ Tres móviles, dos motos y siete policías vinieron a mi casa porque mi hijo, que todos saben, tiene discapacidad mental desde su nacimiento, tuvo una crisis muy fuerte. Le habló a una policía que le respondió mal sin saber que Santi reacciona a los gestos de odio y las palabras fuertes o al q le levanta la voz, muy mal, entró en crisis. Le quiso pegar, la policía y ella también le tiró unos golpes. Yo llegué, lo agarré y lo metí a la casa, la policía pidió refuerzos y llegaron 2 móviles , dos motos, luego un tercer móvil y SIETE policías”, indicó.

Luego de esta situación de violencia ejercida por el personal de policía que no empatizaba con la situación y condición el niño añadió: “le pedí disculpas a la policía quien no oía, seguía gritándome, le traté de explicar sobre la discapacidad de Santi. Él nunca había pasado algo así porque es un niño con mucho apoyo familiar y profesional, un policía me empezó a gritar , le dije que no gritara, mientras seguían cayendo policías , todo ese gasto de fuerzas, de móviles, de motos, para qué ? Para un niño discapacitado ? TREMENDO”.

Descargo que hizo la madre de Esperanza Careri en las redes sociales. Foto: Ale Ferrando

Para no involucrar a todo el personal de policía la madre de Esperanza aclaró que se refería solo a estos oficiales en su descargo. “Les pido disculpas a mis amigos policías no generalizo, sé que hay mucha gente noble y que no abusa del poder en la fuerza , no es para ustedes la crítica , pero hay muchos que no están capacitados en perspectiva de género, en ley Micaela y en simple humanidad, porqué no justifico a mi hijo con su conducta, pero es persona con discapacidad”, agregó.

La situación fue incómoda no solo para el hermano de la artista, sino que para toda la familia que estaba en la casa. “No nos merecemos una hora y media de amedrentamiento en la puerta, gritos maltrato, cuando pedimos disculpas y en lugar de contener a Santi me debí dedicar a defenderme de los gritos de un policía y todo un operativo en ausencia de delito tipificado . NO SE LO DESEO A NADIE LO QUE PASAMOS”, concluyó.