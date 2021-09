La pelea entre Esperanza Careri y Jessica Amicucci va a ser, sin dudas, uno de los momentos más recordados de esta temporada de La Voz Argentina. Y, si bien ya pasó un tiempo de ese episodio, continúa el tema candente entre los participantes del programa, principalmente entre las protagonistas. En las últimas horas, habló Magalí Aciar, una exparticipante de la competencia.

Tras la salida de Esperanza del programa, en las redes volvieron a recordar el momento en el que Jessica pidió hablar en plena devolución y mostró su malestar con su compañera. Según contó, la mendocina no cantó durante los ensayos y eso complicó la presentación.

A su turno, Careri explicó que fue una indicación de la profesora de canto, ya que ella no tenía voz porque estaba enferma. Por lo que la actitud de Jessica molestó a los jurados Mau y Ricky, quienes decidieron dejarla afuera del equipo.

Luego, ella fue parte del Team de Ricardo Montaner, pero duró solo una gala más y también fue eliminada. Esto molestó a la participante quien días atrás, durante en un vivo de Instagram, aseguró que el programa está arreglado, evalúa demandar a la producción por hacer uso de su imagen y cuestionó a Ricky Montaner por malos tratos.

Ante estas declaraciones, Magalí Aciar -la sanjuanina que formó parte de La Voz- salió a hablar y defendió a Esperanza Careri, con quien entabló una amistad.

Las declaraciones de Magalí Aciar

“Sinceramente no me dio para hablar al respecto primero por respeto a ella. Segundo por respeto a mi amiga, quien estuvo involucrada entre tanto puterio y tercero por respeto a mi, que no me gusta aportar al bardo. Pero me cansé de tolerar”, escribió en un descargo en Instagram y sin nombrarla se entendía que se refería a Jessica Amicucci.

“Es que honestamente no me entra en la cabeza cómo puede ser tan mentirosa. Gente, yo soy participante de La Voz Argentina y puedo hablar. Puedo hablar de lo excelentes personas que son, tanto los coach, como el jurado, como la producción de Telefe y mis companerxs”, dijo Magalí.

Y continuó: “Me molesta porque estuve 17 días fuera de mi casa, lejos de mi familia y mis amigos de la voz y los productores de Telefé, incluso Steffi Roitman me contuvieron cada vez que me sentí sola. Por eso también puedo hablar! ni dentro ni fuera del canal existe el maltrato”.

“Jamás la maltrataron. Está inconforme consigo misma. El maltrato es un tema gravísimo que afecta a personas todos los días, no es salir a hacer un vivo diciendo que tu audición fue tan buena que los demás participantes no te queríamos por eso. Sos excelente cantante, ahora te falta ser buena persona para ser una gran artista!”, agregó.

“Yo vi llorar a mi amiga por la humillación que le causaste, dormía con ella en el mismo cuarto. La consolé después de vivir una pesadilla en el escenario por tenerte como compañera. Y también la ví perdonarte. Entonces ahora el consejo es #resciliencia , wachi”, cerró.