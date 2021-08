La Voz Argentina tuvo su primer escándalo entre participantes y una mendocina fue una de las protagonistas. Esperanza Careri es oriunda de San Martín y se enfrentó en las batallas a Jéssica Amicucci. Ambas eran parte del Team Mau y Ricky, pero su presentación no salió como esperaban y una discusión opacó la actuación de ambas.

//Mirá también: La Voz Argentina: Esperanza Careri, la joven que superó el bullying para cumplir su sueño

La mendocina y su compañera cantaron sobre el ring “Love on top” de Beyoncé y aunque tenían todas las de ganar, no fue su mejor noche. Los jurados les marcaron varios errores y el principal fue no haber conectado como pareja en la canción, más allá de que estaban compitiendo.

“No funcionó la batalla. Son dos voces muy geniales y ninguna se lució. Estaban súper caladas, las armonías no funcionaban que me daba bronca. Sentí como que no la hubieran ensayado nunca juntas”, dijo Lali Espósito.

Esperanza Careri en La Voz Argentina. Captura del vivo.

Por su parte, Ricardo Montaner también fue duro a la hora de evaluarlas: “Vamos a elegir a quien menos mal lo haya hecho. Me costó encontrar la melodía”. Y resaltó que “lo peor era cuando les tocaba cantar juntas”, pero notó menos errores en Esperanza.

Mau y Ricky fueron aún más duros y se mostraron enojados y decepcionados con lo que escucharon. “Los cuatro dimos vuelta la silla para las dos. Estaban en la cima de los que se puede estar en este programa, es lo máximo que les puso haber pasado. Si hubiesen cantando así en las audiciones a ciegas, la verdad y con toda humildad, no nos hubiésemos dado vuelta ninguno”, lanzó Ricky tras escuchar a las concursantes.

//Mirá también: La Voz Argentina: Esperanza Careri subió un nuevo cover a sus redes que enloqueció a sus seguidores

Un escándalo inesperado

Al escuchar las palabras del menor de los Montaner, Jéssica los interrumpió y trató de defenderse hundiendo a su compañera. “Honestamente, fue difícil trabajar juntas, hubo dos ensayos en los que no quiso cantar”, dijo y los coaches le pidieron explicaciones de lo que estaba diciendo.

“La verdad es que no estoy acostumbrada a cantar en esa tonalidad y fue muy duro trabajar. Si estaba nerviosa también tuvo que ver con eso. Fue muy difícil. Soy honesta. Hubo dos ensayos en los que ella no quiso cantar. Y aunque yo esté enferma, voy y canto igual”, lanzó Amicucci.

Y Esperanza se defendió: “Soy muy alérgica y cuando llegué a Buenos Aires estuve sin voz. Y la chica que nos asesoraba me dijo que prefería que no cante en esos primeros ensayos porque después teníamos dos más, para que esté bien después. Le dije de repasar, pero me dijo que no quería hablar conmigo”.

“Soy un tipo que me inclino más que por el talento, por el tipo de persona que está al frente. Sé que son buenas personas y sé que estamos en un programa donde uno siente que está peleado por su vida en la carrera musical. No siempre las cosas están como uno quiere”, comentó enojado Mau Montaner.

“Hay dos opciones… o uno la pasa como el culo y se lo toma mal, o uno dice ‘estas con las cartas que me tocaron’. Espero que la persona que se quede, retome y nos lo demuestre con el corazón, que quiere y se merece estar aquí. No nos provoca trabajar con gente que no está dispuesta a hacer lo que se tenga que hacer”, cerró el jurado.

La palabra de Esperanza Careri

“Gané la batalla por mi actitud y mi humildad, supongo”, dijo la mendocina al bajar del escenario. Y a una vez finalizada su presentación, se volcó a su cuenta de Twitter para dar su versión de lo sucedido y aseguró que no fue que no quiso cantar en los ensayos, sino que no pudo.

“Solo voy a decir que muchas gracias por el apoyo!!! Estuve sin nada de voz, no es que no quise cantar, no PODÍA! una lástima que se haya arruinado un momento q debía ser lindo, pero bueno hice lo q pude y estoy feliz de seguir y demostrar que soy mucho mejor q este desastre Corazón rojo”, escribió Esperanza Careri.