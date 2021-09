La ex participante de La Voz Argentina, Esperanza Careri, sorprendió en su cuenta de Instagram con un video concientizando sobre la vestimenta y miles de usuarios le brindaron su apoyo y hasta algunos concejos.

//Mirá también: La mendocina Esperanza Careri fue eliminada de La Voz Argentina y se llevó un regalo de Lali Espósito

La joven de 21 años realizó un video en Tik Tok con un conjunto de bikers y top y habló sobre los prejuicios de la vestimenta. “Recuerden que tener panza no es algo malo”.

Esperanza Careri publicó un video para concientizar sobre la vestimenta. gentileza

“Recuerden que tener panza no es algo malo! No hay por qué ocultarla! Basta de sentirnos avergonzadxs de nuestro cuerpo! Vale lo mismo que cualquier otro! No dejen que nadie les diga cómo vestirse, sean libres”, escribió la mendocina.

A los pocos minutos de subirlo, Esperanza recibió miles de likes y el apoyo de muchos fans, quienes se animaron a contar sus casos de bullying y hasta algunos brindaron sus consejos para que la joven continúe sintiéndose libre de vestirse como quiera.

La joven oriunda de San Martín se convirtió en la favorita de muchos mendocinos luego de su paso por el programa más visto por los argentinos. Su interpretación de “Feeling Good” enloqueció a todo el mundo y se posicionó como lo mejor en “The Voice Global”. Además, la plataforma de Spotify subió la interpretación de Esperanza para que sus fans puedan escucharla y agregarla a sus playlist.

//Mirá también: La Voz Argentina: Lali Espósito citó a Maradona y se burló de Mau y Ricky por descartar a Esperanza Careri

Sin embargo, en octavos de final los nervios le jugaron una mala pasada, cantó uno de los clásicos de Whitney Houston y los errores le costaron su participación en la competencia.