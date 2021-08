Esperanza Careri se posicionó desde el comienzo de La Voz Argentina como una de las posibles finalistas, pero la mendocina fue eliminada este lunes en los octavos de final. La joven oriunda de San Martín cantó uno de los clásicos de Whitney Houston y algunos errores le costaron su participación en la competencia. Pese a ello, se llevó un regalo de parte de su coach, Lali Espósito.

Se acerca la gran final del certamen, y los jurados se ponen cada vez más exigentes con los participantes. Al menos eso fue lo que comentó Lali luego de que la mendocina cantó “I will always love you” y le marcó que, a su entender, a Esperanza le faltó emoción a la hora de interpretar el tema, devolución que de alguna forma anticipó su decisión final.

Esperanza Careri quedó eliminada de La Voz Argentina. Captura del vivo.

“Sabemos y nos demostraste que podes cantar esto que muy pocos pueden. Sos una cantante tremenda”, resaltó la cantante. Aunque comentó que debía ser justa con la altura en la que estaban de la competencia y le marcó que a la canción le faltó emoción.

“Con vos tengo una exigencia extra que no es la vocal, porque le pasas el trapo a mí y a muchos porque sos una cantante técnicamente increíble. Pero a vos te exijo más corazón”, lanzó Lali. Y aclaró: “Tengo que ser franca. Estuviste increíble técnicamente, pero me faltó emoción. No se si fueron los nervios, la responsabilidad de cantar este tema o qué”.

Luego de que terminaron de cantar los seis participantes del equipo que habían llegado a esta instancia, Lali comunicó quiénes pasaban a los cuartos de final. El nombre de Esperanza no estuvo entre los cuatro seleccionados y así llegó el final de la joven en la competencia.

“Es un sueño estar acá”, dijo Esperanza al despedirse del programa que le abrió las puertas para que el país pueda conocerla como artista. Y no solo se lleva esto de esta experiencia, sino un regalo especial de Lali Espósito.

En los ensayos, la mendocina le mostró a la actriz que su hermano -quien tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA)- le había grabado un video. “Lali te amo, soy Santi Careri”, dijo el adolescente y la actriz le respondió con un tierno video.

“Santi qué bien te sale Soy. Te mando un beso enorme precioso, mirá acá estamos con Espe”, dijo la coach de La Voz.

Las palabras de Esperanza

Una vez que terminó la edición de este lunes y se supo que Esperanza no continuaba en La Voz Argentina, la mendocina se volcó a su Instagram en el que tiene más de 39 mil seguidores y contó que no quedó conforme con su presentación y que sintió que merecía haberse ido en esta instancia.

“Este temazo de Whitney lo canto desde los 9 años y siento que no me salió como a mi me hubiese gustado, esta los nervios me jugaron muy en contra”, escribió. “Siento que fue correcto irme ahora porque mis compañeros hermosos del team se lo súper merecían”, dijo sobre los cuatro que siguen en carrera.

Luego de agradecer a cada uno de los jurados, comentó: “Espero que sepan que esto no es lo ultimo que van a saber de mi. Voy a seguir mejorando día a día y creciendo como cantante, como artista y como persona”.

“Además dentro de un mes voy a lanzar mi primer single, que es un tema que sí elijo yo, que compuse yo y del estilo y género musical que amo, así que súper atentos y como dijo Freddie Mercury #TheShowMustGoOn”, cerró.