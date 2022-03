Cada vez que puede Amalia Granata embiste contra el colectivo feminista y este Día de la Mujer no fue la excepción. La diputada provincial santafesina criticó en redes sociales las movilizaciones previstas para esta jornada al considerar que están hechas “para no ir a trabajar”.

“¡Ahora el 8M lo usan para no ir a trabajar! No, el empoderamiento se consigue con esfuerzo, trabajo, estudio, no marchando para la tribuna chicas”, comenzó escribiendo la legisladora de por Juntos por el Cambio.

Crítica de Amalia Granata a las convocatorias por el 8M Foto: @AmelieGranata

Luego criticó a quienes la saludaban por la jornada: “Leo a tantos misóginos felicitándonos. Feliz día de la hipocresía. Basta de relato”, puso y añadió que no necesita que reconozcan sus derechos en un día en particular porque estos existen siempre. “Ante la ley soy igual a los hombres y el respeto de mis pares me lo gano sola con mis acciones. Terminemos con el relato tribunero que atrasa”, sumó.

Amalia Granata cuestionó a Vicky Donda Foto: @AmelieGranata

La ex panelista no se quedó ahí y arremetió contra Nancy Pazos, a quien tildó de hipócrita: “En el Día de la Mujer la periodista que se dice ‘feminista’ destroza a sus compañeras. ¿Entienden cuando hablo de relato e hipocresía?”.

También se la agarró con Victoria Donda, que en sus redes sociales había convocado a la marcha. “Vicky ¿Vas con tu empleada doméstica a la que tenias en negro y le pagabas un salario mínimo? ¿O vas con los violadores sueltos porque sos una de la que votaste en contra de la prisión efectiva? Hipócrita”, disparó.