La diputada provincial santafesina, Amalia Granata, levantó polémica con sus declaraciones por el crimen de Lucio, el nene de cinco años asesinado por su madre y su pareja. “A este chiquito lo mataron por ese pensamiento sectario que tienen las de pañuelo verde”, dijo.

La mediática opinó respecto a las declaraciones que había realizado inicialmente la legisladora kirchnerista por la Ciudad de Buenos Aires, quien relacionó la rápida respuesta de la Justicia para detener a las presuntas autoras del crimen al hecho de que sean lesbianas.

Lucio Dupuy

“Por el pensamiento que tiene Ofelia estas dos asesinas mataron a un chiquito, por ese pensamiento sectario que tienen las pañuelo verde, son una secta, no me canso de decirlo”, manifestó la ex panelista. “Tienen un pensamiento muy cerrado. Su relato y si las escuchas en las marchas, es muy sectario y son una cofradía en contra de los hombres”, agregó.

A partir de este hecho, Granata presentó en la Legislatura de Santa Fe la denominada Ley Lucio, que consiste en digitalizar las historias clínicas de diferentes hospitales para cruzar datos y alertar ante posibles casos de maltratos familiares: “A este nene lo llevaban a diferentes lugares para que no se dieran cuenta”, dijo.

“Mi sueño es la Ley Lucio porque es necesario para que no suceda lo que le sucedió a este chiquito, pero es muy difícil, porque todos piensan diferente y no es fácil que salga un proyecto”, cerró.