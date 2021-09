Un video de Amalia Granata a días de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) amenaza con hundirle la campaña al precandidato a senador nacional de Juntos por el Cambio de Santa Fe, Federico Angelini. En las imágenes se ve a la mediática festejando su cumpleaños rodeada de famosos, sin que se respete ningún protocolo sanitario.

Granata, actual diputada provincial y segunda en la lista encabezada por Angelini, cumplió 40 años el 28 de febrero. Pese a que para entonces regía la cuarentena estricta, la ex panelista invitó al festejo a Yanina Latorre, Luli Fernández y Marcelo Polino, entre otros.

En las fotos se ven más de diez personas reunidas en un lugar cerrado, todos sin barbijos y sin que mediara ningún distanciamiento social. Lo que más llama la atención es que la legisladora santafesina en su momento había criticado con dureza al presidente Alberto Fernández por el escándalo de la fiesta en la residencia de Olivos.

“¿En qué momento de la historia argentina nuestros dirigentes confundieron el hecho de que somos una tierra privilegiada con ser una tierra de privilegios?”, había cuestionado en aquella oportunidad.

Este episodio no hace más que profundizar la grieta de la referente del movimiento pro-vida con Angelini. De hecho Granata no estuvo en Rosario en la visita del ex presidente Mauricio Macri, quien apoyó decididamente a esa lista, que compite con otras tres en Juntos por el Cambio.