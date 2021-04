El presidente Alberto Fernández anunció que volverán a cerrarse las escuelas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y esto provocó el enojo de muchos padres y también de alumnos. Una de las afectadas fue Uma, la hija de Amalia Granata, quien lloró desconsoladamente ante la noticia.

“Mamá acaban de decir que las clases se suspenden el lunes dos semanas y vuelve todo virtual de vuelta. Y no se puede circular de las ocho a las seis de la mañana. Mamá, ¿por qué siempre a mí?”, dice el audio que Uma Fabbiani le envió a su mamá, quien lo hizo público y fue difundido por el programa Los Ángeles de la Mañana.

La diputada provincial santafesina dijo que dio a conocer el audio “para que entiendan lo que están generando en los chicos”. Luego se mostró furiosa por la medida del Gobierno. “¿El fútbol sí y los colegios no? Sólo 1 persona que ha vivido toda su vida de un sueldo de la política como Alberto Fernández (y todos los que lo rodean) puede decidir quitarle las clases a los chicos! Alguien que sólo ha vivido de la casta política, que privilegia la opinión de los sindicalistas sobre la de las familias”, escribió en Twitter.

“Nunca va a entender lo que esto hace en la salud mental de los chicos. No tiene idea de lo que es alguien que trabaje y no tenga con quien dejar a los chicos. No tiene idea lo que es llevar adelante un negocio o emprendimiento. No tiene idea, ni empatía,de lo que piensa el pueblo”, cerró la legisladora santafesina.