Carmen Barbieri y sus compañeros en el set de Mañanisíma estuvieron hablando sobre la llegada del reality show “Hotel de famosos”, el cual conducirá Pampita.

Durante el programa, Barbieri y su equipo estuvieron analizando a los famosos que harán parte de este nuevo proyecto, entre ellos, a Matilda Blanco.

Carmen Barbieri aseguró que no se ha hecho ningún retoque estético. Foto: Instagram/barbieri_carmen

Tratando de adivinar la edad y luego de buscar en Google la respuesta correcta, Carmen se sorprendió al conocer que la asesora de imagen tiene 54 años.

“Bueno, muy bien. No parece de esa edad. Parece de mucho menos, parece de 40″, aseguró Barbieri, aunque su comentario fue tomado por Pampito con sarcasmo.

Carmen Barbieri junto a Federico Bal en Masterchef Celebrity. Foto: Gentileza: telefe

“Amo cuando sos irónica, te amo. Lo que yo me he reído cuando vos te hacía bótox”, señaló Pampito, a lo que Barbieri respondió entre risas: “No estoy siendo irónica. Ella se hizo cosas en la cara, creo que en la boca, en la nariz, creo que se estiró, todo. Con todo lo que se hizo, si no da menos de 50, pegale al cirujano. Vamos y le pegamos todos”.

El día que Carmen Barbieri se puso bótox en vivo.

Luego aseguró que ella no se ha realizado ningún retoque estético: “Yo no me hice nada, mi amor. Tengo 66 años y nada. El otro día me hice un bótox acá que, cuando se fue el cirujano, le pregunté ‘¿me pusiste bótox?’. Y él me dijo ‘yo te puse agüita, ¿cómo te voy a poner bótox frente a la cámara?’”.

Hotel de Famosos, el reality show del que hablaba Carmen Barbieri

El programa todavía no tiene una fecha asegurada, aunque algunos señalan llegará a la pantalla de El Trece para el 21 de marzo. Estará conducido por Pampita y por Chino Leunis.