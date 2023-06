Los fiscales del caso Cecilia Strzyzowski buscan separar a los imputados para que no coordinen estrategias

La Justicia de Chaco continúa enfocada en dilucidar lo ocurrido hace casi un mes con Cecilia Strzyzowski; mientras tanto, desde la Fiscalía también resuelven cómo evitar que el clan Sena organice nuevas estrategias. Los indicios hallados hasta el momento apuntan a un brutal femicidio.

“Es cierto que se están analizando sectores de alcaldías para futuros traslados de los siete detenidos. El objetivo es que César y Emerenciano sean alojados en distintos lugares, para evitar que organicen estrategias”, señaló una fuente oficial a Clarín.

Según anticipó, los siete implicados en la desaparición de la joven de 28 años podrían ser ubicados en las cinco cárceles de la provincia en el transcurso de la semana. No obstante, anticiparon que debido al malestar social que generó el caso, puede que “no sean bienvenidos en ninguna unidad”.

Caso Cecilia Strzyzowski: ¿A dónde podrían trasladar a los siete imputados?

César Sena, Emerenciano Sena, Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo serían llevados a la Alcaldía de Resistencia, el Complejo Penitenciario 2 de Sáenz Peña o la Alcaldía de Castelli. Por su parte, Marcela Acuña, Fabiana González y Griselda Reynoso podrían ser trasladadas al Complejo de Mujeres 2, en Resistencia.

El consultado agregó: “Los detenidos en las comisarías que están alojados los miembros del Clan Sena ya se manifestaron en contra de ellos. No los quieren, y no sólo por el caso Cecilia. Hay mucho resentimiento de ex vecinos del barrio Emerenciano, o de gente que pasó por el movimiento y fue expulsada o mal tratada”.

César Sena junto a su padre Emerenciano Sena y su madres Marcela Acuña. Foto: web

Pero el panorama para los sospechosos empeora. “No es que no los trasladan por falta de cupos, sino porque hasta el momento no podrían brindarles seguridad en ningún lugar de alojamiento”, explicó. Una opción sería un convenio con el Servicio Penitenciario Federal, para que sean reubicados en la Unidad 7, Resistencia.

Podrían cambiar la imputación de los detenidos por el caso Strzyzowski

En tanto, la fuente también reveló acerca de las imputaciones de los implicados. De este modo, anticipó que el equipo de fiscales que encabeza la investigación se encuentra analizando la posibilidad de modificar las acusaciones de algunos de ellos.

Más específicamente, de Obregón, González, Malgarejo y Reynoso. Pasarían de “partícipes necesarios (González) y secundarios (el resto)” a “encubridores”. Sin embargo, desde la fiscalía pedirán prisión preventiva para ellos y los Sena.