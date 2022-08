“El último romántico”: es hincha de Boca, pero acampó 6 días para sacar una entrada para que su novia vea a River

En el marco del partido de hoy entre River y Defensa y Justicia, un gran acto de amor se registró en Chaco, un hombre hincha de Boca Juniors acampó 6 días para comprarle una entrada a su novia, fanática del “Millonario”. El partido está pautado para las 21:30 por los octavos de final de la Copa Argentina 2022 en el estadio Centenario de Resistencia.

En una entrevista con TyC Sports, en las afueras del estadio Centenario de Resistencia, el hombre fanático del “Xeneize”, contó la experiencia y por qué lo hizo: “Es un regalo para mi señora”, exclamó. Al parecer la pareja tenía previsto ir a ver el partido River contra Newell´s, en Buenos Aires, “pagamos el viaje, pero no nos pudieron llevar porque no somos socios, y el deseo de ella era conocer el Monumental”. Lamentado porque su novia no pudo cumplir el sueño, comentó: “La vi llorando y no me gustó. Y le digo yo me voy y te saco la entrada, me como una semana en la fila entre medio de los hinchas de River”.

“Estuve acampando desde el martes a la madrugada hasta el miércoles. En la boca del lobo, entre todos lo hinchas de River. Pero bueno, uno le explica la historia y la verdad que me hice muchos amigos porque a mucha gente le gustó el gesto. Todos sabían que yo era de Boca”, contó con alegría.

“Mi pareja ya sabe que tengo la entrada y me dio las gracias de mil formas. También valoró el esfuerzo que uno hace, el venir seis días”. El joven le agradeció a su pareja “por bancarme en las malas, no todos se quedan. Todos están en las buenas. Ella fue la que siempre estuvo cuando no tuve nada”.

En sus manos tenía una remera de River, y dijo “voy a ver si le puedo conseguir un autógrafo”, y al terminar expresó: “Si consigo la firma de Gallardo, me propone casamiento a mí”, bromeó.

