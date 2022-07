Amor clasificado en Corrientes, Juan Carlos Miño tiene 67 años y se le ocurrió publicar un aviso en el diario local para encontrar una compañera de vida. En el anuncio expresó que busca una mujer entre 30 y 50 años de edad y que sea “rubia natural”, no teñida. También afirmó que es viudo y en caso de que alguna mujer este interesada, dejó su número celular para que lo contacten.

En diálogo con Radio Sudamericana, Carlos contó que este medio lo había ayudado a buscar una compañera. Sin embargo, le sucedieron dos cosas que hicieron cambiar su destino, la muerte de su mamá y esposa, estos hechos hicieron que el hombre dejase de buscar una pareja.

Actualmente, volvió al ruedo y comenzó nuevamente con la expedición de encontrar a alguien. “Tengo 67 años, casa, autos, tengo todo, pero necesito una compañía”, y destacó que está “muy bien de salud”. Luego contó: “Yo no tengo problemas económicos, tengo problemas sentimentales”.

Un correntino puso un aviso en el diario para hallar pareja. Foto: Radio Sudamericana

El hombre vive en Barrio Jardín y tiene tres hijos; sin embargo, comentó que con una de sus hijas no tiene relación y se lleva mejor con el varón. “No soy delicado, pero soy un hombre serio”, luego agregó que pretende conocer a una mujer “madura porque mi casa es seria, no se jode y que sea trabajadora y honesta”, además de culta, instruida e informada. Al mismo tiempo, afirmó que tiene preferencias por las mujeres rubias.

Juan Carlos no pierde el tiempo, es jubilado y también contó qué pasó por el ejército en la época de la dictadura militar, y por su formación castrense, se le ocurrió que podía acercarse a las viudas de los tripulantes del ARA San Juan para “reducirle el dolor a por lo menos una de esas mujeres y para que no pasen mal”. “Juntándonos entre los dos podemos apaciguar ese dolor”, comentó.

A falta de Tinder, un correntino busca una compañera de vida. Foto: Facebook

“Tengo una casa linda, no es el palacio de Buckingham, pero está bien”. El hombre se definió como “cariñoso, respetuoso y me gustan las cosas claras”, también contó sobre sus gustos musicales y dijo que no es amante del Chamamé, y disfruta del Rock nacional o la música country.