Para las personas del interior cuando visitan la ciudad de Buenos Aires les parece un mundo aparte por las diferentes costumbres, o porque al hablar se expresan con palabras que los porteños no utilizan cotidianamente. En esta ocasión, el usuario Milton Roses hizo un hilo de Twitter con 31 recomendaciones para aquellos provincianos que visitan CABA, con total humor.

Por supuesto que no son recomendaciones de lugares, hospedaje ni precios, sino que es una “guía” para los otros correntinos, como él, que viajen a CABA y puedan tener un estadía sin sorpresas. En el tweet expresó: “Voy a ir dejando tips para los compatriotas correntinos que vengan a Caba”.

“Si un autóctono te dice que algo ‘Queda acá cerca’ no lo tomes literalmente. Nada queda cerca de nada acá. El quiosco de la esquina queda a 3 cuadras”, escribió el joven. También se refirió a la capacidad de exagerar de los “autóctonos” como el usuario nombra a los nacidos en Capital Federal. Otro de los tips fue: “Los ‘Bosques’ de Palermo son una plaza grande. No necesitás llevar carpa”.

Tratá de no quedarte mucho tiempo quieto en algún lugar o se va a armar una fila.

Los mozos te van a decir «Dale», pero nunca te aclaran dale qué. No preguntes.

“Los porteños pronuncian un montón de consonantes. No se asusten. El castellano es así, en realidad”.

“En las panaderías tienen un coso que se llama «Pan de queso» que parece chipá, pero no es chipá. Eviten comerlo a toda costa, se van a poner tristes”.

“En algunas esquinas tienen rejas tipo corral. No saltes, tenés que ir hasta mitad de cuadra donde están pintadas unas líneas blancas”.

“En las verdulerías tienen las frutas verduras envueltas en papel film porque la cáscara no parece ser suficiente acá. No rompas el papel film, pedile al verdulero”.

“Si entrás a un quiosco y hay una bolsa de bizcochos abierta sobre el mostrador no te podés servir nomás. Parece que está mal visto”.

Los autóctonos dan un solo beso. No tires la mejilla para el segundo, vas a queda cabeceando el aire o, en su defecto, la frente de la otra persona, todo depende de para dónde se mueva.

Es común que los hombres te saluden con un beso, incluso, a veces, un abrazo. No tengas miedo, no es que te quieran robar. Bueno, depende, si te quiere abrazar alguien que no sabés quién es capaz sí te quiere robar. Es contextual.

A los que vengan en invierno: si un autóctono te dice que a la noche va a hacer frío, significa que va a hacer mucho frío. Por el contrario, si te dice que «va a estar lindo», significa que va a hacer mucho frío.

Los porteños desconocen palabras importantes del castellano como Nio, Peina, Catú, Angá, Nae, Angaú y Ñembotavy. Con ellos tenés que hablar un castellano más básico.

La mayoría de los porteños no tiene un chamamé favorito. No intentes sacar conversación por ahí.

En las pizzerías de acá no hacen pizza correntina. Me dijeron que sólo nosotros le decimos así, pero yo no creo que sea verdad. Todas las otras variedades clásicas sí tienen.

Si venís en auto tené presente que hay muchas calles en ese. En esas calles tiene prioridad de paso el que le tiene menos miedo a la muerte.