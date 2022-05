En el último tiempo, las redes sociales se vieron “inundadas” de videos de tortas que aparentan ser objetos hasta que las cortan y sorprenden a todos. Como todo el contenido que se hace viral, estos videos generan a diario la reacción de diferentes usuarios, entre los cuales se destacó el de una tiktoker cordobesa.

Magali Martínez se hizo viral en TikTok luego de publicar una imperdible reacción que le sacó una carcajada a más de un internauta. Con una tonada inconfundible, @maguimartinez1 reprodujo uno de esos videos en los que aparecen pedazos de asado que cuando los cortan resultan ser tortas y fue clara con su opinión sobre esta moda.

“Uno trata de mantener la cordura”, señala la joven mientras comienza el video. “Pero a mí me servís un pedazo de carne y yo me encuentro con que es una torta, te recago a trompadas cu...”, aseguró con una graciosa espontaneidad.

“No me podés hacer esto. No, no hay forma”, sentencia la joven viendo nuevamente las imágenes. La genial reacción fue reproducida más de 610 mil veces y sumó más de 48 mil Me Gusta.