Córdoba tiene todo tipo de particularidades y algunas de ellas se hicieron virales en TikTok. Iván Adler recorre diferentes países del mundo y no deja de lado sus raíces argentinas y latinas y por eso siempre que visita un nuevo destino pregunta por la opinión que tienen los ciudadanos sobre Latinoamérica. Un video muy particular se hizo viral tiempo atrás porque en Suecia mencionan a Córdoba.

El joven youtuber y tiktoker se encontraba recorriendo el país escandinavo y en un momento se cruzó con un hombre que le preguntó: “¿De dónde sos?”. Cuando Iván respondió que es de Argentina, el muchacho reaccionó con alegría: “Estuve ahí, Córdoba. Muy lindo”.

Sorprendido, el joven preguntó inmediatamente por Buenos Aires y la respuesta del sueco, fue muy particular distinguiendo a Córdoba con características muy propias.

“Buenos Aires no me gustó mucho. Estuve ahí por un par de días, pero era muy grande. Me gustó más Córdoba por los estudiantes, la fiesta, el cuarteto”, sentenció.

El video generó una gran cantidad de respuestas, de todo tipo: “Por fin alguien valora nuestra provincia como debe ser valorada”; “Aguante Córdoba, papá”; “Concuerdo con el desconocido. ¿Alguien sabe cómo puedo obtener la nacionalidad cordobesa?”; “Ah, le gustó Córdoba. Pelado te amo”, fueron algunas.

Cuando le preguntaron si podía bailar un poquito, respondió que no. Pero desde Córdoba te hacemos un lugarcito en cualquier baile y te invitamos a que saques los prohibidos suecos, estás más que invitado.