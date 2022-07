La escritora mendocina se volvió viral al develar un tip de limpieza muy económico y útil. Rosario González, conocida por muchos como Bleu Minette hizo de las suyas en redes y su publicación llegó a más de 30 mil “me gustas”.

La redactora publicitaria y de reconocidos libros nos tiene acostumbrados a los usuarios de Twitter con varias publicaciones que se vuelven altamente compartidas.

Rosario González la autora de "Ser feliz es darse cuenta". Foto: Instagram Bleu Minette

En esta ocasión el tip que tiró fue muy random pero un descubrimiento para muchos. Rosario comentó los usos infinitos de limpieza del vinagre de alcohol.

“Nadie me preguntó, pero quiero compartir este tip súper barato de limpieza: vinagre blanco (de alcohol). No entiendo cómo gastaba tanto en productos caros que no son ni la mitad de efectivos” comienza el hilo de Twitter.

El comienzo del hilo en Twitter que se volvió viral. Foto: Twitter Rosario González

Seguido de este mega dato aclaró que en su hogar lo compra por litros y así lo dosifica con diferentes usos.

Según la influencer este producto es muy económico y puede limpiar microondas, lavarropas, pisos, lavavajillas, entre otras funciones de quita manchas magistral.

A continuación, comenzó a explicar cómo lo usaba en cada uno de los electrodomésticos y la publicación se conviritió rápidamente en viral.

El paso a paso:

“Microondas: en un recipiente de vidrio ponés mitad de agua y mitad de vinagre (1 taza aprox). 5 minutos a máxima potencia. El vapor limpia todo eso que siempre se pega y sin esfuerzo”, comienza a relatar.

Luego, se debe pasar un paño húmedo con detergente y queda limpio. Para el lavarropas se usa medio litro de vinagre para sacar los restos de jabón del compartimiento. El programa para ésta limpieza debe ser corto y te garantiza el artefacto sin hongos ni sarro.

“Limpiador multiuso: en un recipiente con rociador/spray pongo 1 taza de vinagre+1 taza de agua caliente+gotitas de detergente”. Esta mezcla sirve para superficies, como los picaportes, la heladera y la ducha.

En cuanto a los pisos el mega tip es 1 taza de vinagre en un balde de agua. Esto no deja olor a vinagre, pero si da detalle de que debes ventilar el espacio.

Blue Minette aclara que pueden seguir usando productos como lavandina pero que esta mezcla sirve para el cotidiano.

Los usos que le da la escritora mendocina al vinagre blanco. Foto: Twitter Rosario González

“Quitamanchas nivel experto (incluidos los pegotes de chicle): calentar el vinagre, casi hasta que hierva, y aplicar con un cepillo”, comenta la escritora. Después de quitar la mancha se debe lavar como de costumbre.

Por último, explica como lo aplica en el lavavajillas. El agua de Mendoza es bastante dura por las sales y minerales que tiene, lo que hace que a veces los vasos queden con manchas.

La twittera agrega a este popular hilo: “Empecé a poner media taza de vinagre en el estante de abajo (boca arriba, que no se caiga durante el lavado) y ahora quedan ok”.

Varios usuarios de la red del pajarito compartieron otros tips de limpieza de este producto natural y la respuesta de asombro de muchos fue espectacular.