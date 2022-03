Una vez más las redes fueron testigos de una comparación entre provincias, ésta vez entre mendocinos y porteños. Un usuario compartió su opinión en Twitter y comenzó un debate sobre si hacer fila para subir al colectivo era lo correcto.

Como ocurrió en plena cuarentena con el mundial de provincias, otra vez Twitter fue testigo de una grieta en la que Buenos Aires y Mendoza fueron protagonistas. Aunque, otras provincias no quisieron quedarse a atrás y sumaron sus comentarios a favor y en contra.

El tweet viral de un mendocino que desató una polémica. Foto: Captura de Twitter.

“Yo no puedo creer que los porteños hagan FILA para subirse al bondi jskdja tan educado vas a ser dios. Acá en Mendoza entramos así”, escribió un usuario mendocino y usó una imagen de Los Simpson con la que quiso graficar la situación.

Lo que podría haber sido un comentario en tono de broma, al pasar, como cualquier otro de Twitter, molestó a varios usuarios que no tardaron en tildar a los mendocinos de “provincianos” por no formar filas para subir al colectivo. Aunque otros lo vieron como “innecesario”.

Es viral que en Mendoza no se hace fila para el colectivo

La publicación superó los 22.500 likes, fue retwitteado más de mil veces y cientos de comentarios no se hicieron esperar. “Disculpa pero, cómo no van a hacer filas? Dónde esta el orden? Cómo suben al bondi sin respetar una fila?”, fue uno de lo que escribió un usuario espantado con la situación que se da en Mendoza.

Pero, cabe aclarar, que desde hace años las personas que toman el Servicio Diferencial que va de Ciudad a Maipú forman fila para subir. Al menos en una de las paradas del Gran Mendoza esto sí ocurre.

“Son provincianos, con suerte saben sumar y les estás pidiendo que respeten una fila”, fue otro de los comentarios que provocó una polémica aparte entre usuarios del interior y de Buenos Aires.

Uno de todos los que comentaron intentó aclarar por qué cree que hacen fila: “Van hasta las pelotas los bondis, es la única esperanza de conseguir asiento y no ir parado una hora si llegaste antes que los 20 giles de atrás tuyo”.

“Acá también se llenan como cualquier lugar, pero igual nos seguimos rigiendo por la ley del más fuerte”, respondió al respecto el dueño de la publicación.

De Tucumán, Córdoba y Catamarca no tardaron en comentar y explicaron que en sus provincias también esperan en fila para subir al colectivo. “Cómo no van a hacer fila, si acá en Tucumán hacen imaginate. Igual no es educación, es todo un tema de ‘yo estaba primero gil no te coles’, dijo uno. Y agregó otro: “Acá en Córdoba también hacemos fila y si te querés colar sos apuñalado”.