Un turista contó que cuando llegó a Mendoza se cayó a una acequia. Sin saber el nombre denominó al canal de riego de una manera muy vulgar. Mendocinos le respondieron a su publicación y defendieron a la provincia.

“Primer día en Mendoza: me caí en una de esas zanjas del orto que tienen por toda la Ciudad bajando del auto. Pésimo servicio”, publicó el usuario Fantuche en su perfil personal de Twitter. El joven se referiría a las acequias. Los usuarios locales de la red social se burlaron de su situación y le explicaron el motivo de la existencia del canal de riego en la provincia.

Entre los comentarios para que el porteño no se sienta tan mal estaban: “nadie que haya pasado por Mendoza zafo de una caída en la acequia”. A este comentario lo respondieron personas de otras partes del país diciendo que nunca se cayeron en las acequias, porque siempre buscaban un puente para cruzar.

Por otro lado, los cometarios que más se repitieron fueron los de mendocinos explicando el motivo y la función principal que tienen las acequias en la provincia. “Perdón pero Mendoza es un desierto. Su alborada nos ha permitido sobrevivir y ese es el sentido de la acequias, no zanjas. El servicio no es pésimo, los mendocinos somos muy educados y respetuosos. Desde ya te digo si no la viste, la acequia es tu problema”, le respondió una mendocina muy apropiadamente.

Una de los memes que le comentaron al porteño en su publicación de Twitter. Foto: Mendocinoybasta

Algunos fueron un poco más groseros con el visitante, pero varios usuarios estuvieron de acuerdo con él, sobre todo con el hecho de que es recomendable investigar el lugar donde se visita, para saber con qué se puede encontrar. “Escucha Porteño del O..., esas “zanjas” son acequias, pedazo de ignorante, con las que se riegan los árboles en este Oasis en medio del desierto desde tiempos ancestrales, antes de visitar un destino informate y aprende”.

Desde el departamento de Godoy Cruz, una mendocina le brindó un poco más de información sobre la provincia para que el hombre no se lleve otra sorpresa. “Eso no es nada. Es muy probable que hasta te enteres cómo es un terremoto grado siete en la escala de Richter. Así es de Maravillosa Mendoza. Las acequias son el tesoro mendocino. Son las mejores aliadas de los árboles. Es cuestión de acostumbrarse. Ahora, Franchute ¡a disfrutar!”, comentó la mujer informando que el turista no solo están en una provincia con acequias, sino que también está en una zona sísmica.

La publicación del oriundo de Buenos Aires llegó a tener más de 200 twit citados. La mayoría de los comentarios están referidos a explicarle al hombre para qué sirven los canales de riego en la provincia o burlándose un poco de él.