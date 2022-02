Días atrás, un tweet que parecía ser uno más se volvió viral en la red social Twitter. Una mujer subió la foto de un sector de la plaza España en Mendoza y llamó la atención de los usuarios la limpieza y el cuidado de las veredas. En la publicación resaltaron la tradición mendocina de cuidar y mantener así todas las plazas.

Durante décadas Mendoza fue sinónimo de limpieza. Si bien es real que con el paso de los años ésta virtud se fue perdiendo, hay sectores que aún mantienen esta esencia gracias a los empleados municipales y placeros.

Para los mendocinos es común ver a los trabajadores pasar enormes lampazos o limpiar varias veces al día las plazas ubicadas en diferentes sectores de la provincia. Pero al parecer no es así para quienes visitan Mendoza, ya que fue lo que muchos resaltaron en esta publicación en Twitter.

La plaza España de Mendoza viral por la limpieza de sus veredas. Foto: Captura de Twitter.

“Las veredas brillantes #Mendoza”, se limitó a escribir @Mariana_SGC y la imagen habló por sí sola. Quienes conocen o viven en la provincia pudieron detectar de inmediato que se trataba de la Plaza España, ubicada entre las calles 9 de Julio, Montevideo, Avenida España y San Lorenzo.

La arquitectura de este lugar es característico, como ocurre con el resto de las plazas céntricas: Chile, San Martín e Italia, las que rodean a la plaza Independencia. Cada una tiene su encanto y de la plaza España resaltaron los mosaicos, las veredas y el trabajo de herrería, entre otros.

“Esta es la Plaza España, una belleza..!!!”, “La herrería , los detalles de esos azulejos etc. todo una belleza!!”, “Yo amo los detalles y ese piso puesto de ese modo no se ve todos los días!!”, “Siempre está impecable, el trabajo de mayólicas y la herrería son únicos”, fueron algunos de los comentarios que hicieron sobre este sitio que fue inaugurado en 1949 y restaurado hace solo unos años.

Las veredas brillantes de las plazas de Mendoza, un atractivo más

La plaza España no es el único sitio en el que se mantiene la práctica del lampazo para hacer que las baldosas brillen. Esto ocurre en la mayoría de las plazas de Mendoza y es un detalle que las hace únicas.

Es que el lampazo es característico ya que fue fabricado en estas tierras de clima seco para cumplir la misión de quitar el polvo sin tener que utilizar el tan escaso recurso hídrico.

Fuente de la Plaza España. Foto: Ignacio Blanco

“Cuando fui en 1982, nos dijeron que pasaban un lampazo embebido en querosén para que quedaran así”, comentó una usuaria. A este comentario llegó rápidamente una respuesta: “Se sigue usando el lampazo pero no con querosén. Cuando paso en las mañanas por ahí, están los placeros con sus lampazos y la dejan así de bella”.

“Conocí Mendoza y San Rafael en viaje con mi esposa y nos impacto la limpieza, las plazas impolutas, iluminadas por completo, los barrenderos todo el día repasando calles y veredas con hojas de palmera??? Esto lo pregunto, no estoy seguro pero si que eran grandes ramas, encantado”, comentó un turista que se quedó maravillado por cómo se mantiene la limpieza de las calles y espacios públicos.

Incluso, una mujer que visitó recientemente la provincia confesó que no quería regresar a Buenos Aires después de haber vacacionado aquí. “Estuve de vacaciones en Mendoza en diciembre, no me quería regresar a CABA. Qué lugar tan lindo y tranquilo en todo los sentidos. La buena onda de su gente”, destacó.