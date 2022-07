El insólito relato de un cordobés se volvió viral en las últimas horas y fue tal la repercusión, que incluso parodiaron la situación con un tema musical. Y es que el joven contó cómo se confundió de cita y casi deja “plantada” a su verdadera pareja.

“Leo” es el protagonista de un divertido audio que relata cómo ocurrió la situación. El joven había hecho “match” con una mujer en una app de citas y concretaron un encuentro en un conocido bar de la ciudad. Ambos llegaron al lugar y comenzaron a charlar.

Sin embargo, cuando se iban preguntando su rutina se dieron cuenta que no eran las personas con quienes habían hablado horas antes. “Me dice ‘me parece que nos equivocamos’. Le digo ‘¿cómo te llamás vos?’ y me dice Lucrecia. Y le digo ‘no, yo no me junto con Lucrecias’”, dice en el audio.

“Se ve que los dos estabamos ‘Tindereando’ y nos equivocamos de match”, cuenta Leo. Posteriormente, salieron y se reencontraron con sus respectivas parejas. El audio de la historia fue compartido por las redes de Only in Córdoba y recaudó miles de me gustas.

Fue tal la repercusión que incluso parodiaron el audio de la historia con una canción que cuenta un poco más de la historia de desencuentro.