Agustina Santucho es una cordobesa que vive y trabaja en Australia. La joven contó las condiciones laborales en el país extranjero y provocó una repercusión en las redes sociales. “Trabajo 12 horas de lunes a lunes, pero mi plata vale”, dijo.

Todo comenzó con una publicación en Twitter que decía: “Australia. Un lugar en donde vas a un hotel para pasar la noche y te ofrecen quedarte trabajando por 1800 dólares por semana”. El post generó dudas, cuestionamientos y preguntas de usuarios descreídos.

La joven contó su forma de trabajo y generó una repercusión en redes. Foto: Crónica Tv

Según comentó a radio La 100, en Australia trabaja 12 horas, de lunes a lunes, en una “Solar farm”, que son granjas solares encargadas de proveer energía. El trabajo le permite 45 minutos de descanso y le retribuye 1800 dólares por semana.

Las declaraciones de la joven

Tras contar esto, la joven invitó a sus seguidores a irse del país y generó mucha repercusión. “Para quienes quieran venir, no tengo problema en ayudarlos con cualquier cosa que necesiten. Es mucho más fácil de lo que todos creen”, comentó.

“Podés estar todo el día pintando, midiendo cosas, cortando, poniendo los pallets, las estructuras que van en el piso. Generalmente, son tareas muy repetitivas y fáciles de aprender”, afirmó Agustina, y contó que su trabajo también “es muy heavy por la exposición al sol, que seca la piel y el pelo”.

El post recaudó miles de me gustas y opiniones muy diversas que se dividieron entre los que se emocionaron con la idea de irse de Argentina; quienes no creyeron que el salario de 1800 dólares sea real; y los que no están dispuestos a trabajar una jornada tan extensa pese a la paga.