Ya es de público conocimiento la gran cantidad de jóvenes argentinos y cordobeses que deciden viajar al exterior ya sea para trabajar algunos meses y volver con importantes ahorros o para directamente asentarse en otro país. Sin embargo, son poco conocidas las historias de deportistas que migran para crecer en sus disciplinas.

Este es el caso, entre tantos otros, de María Paz Milani (20 años) y Mariam Buenanueva (19), dos jóvenes cordobesas que terminaron sus estudios secundarios en la provincia y decidieron dejar atrás su ciudad y mudarse a Estados Unidos para perseguir sus sueños. En diálogo con Vía Córdoba, las jóvenes contaron cómo surgió esa idea, su rutina en ese país, cuáles son sus metas a futuro y hasta qué es lo que más extrañan de Córdoba.

Entre los puntos en común de sus historias se destaca que sus postulaciones y todo el proceso de reclutamiento y mudanza se dieron en plena pandemia. “La posibilidad de venir a Estados Unidos surgió hace poco menos de un año. Me contactó una agencia que recluta a deportistas de todo el mundo para ofrecerles becas para estudiar y competir acá. Ellos me consiguieron los contactos con entrenadores de distintas universidades y ahí comenzó el proceso de reclutamiento con videollamadas. Había muchas opciones pero me decidí por la universidad de Nevada, en Reno”, aseguró Milani, quien es oriunda de Villa Warcalde y representa a la Universidad de Nevada.

Milani recibió una beca de la universidad de Nevada. Foto: @mariapazmilani

Por su parte, Buenanueva, de barrio Parque Vélez Sarsfield y ahora deportista de la Universidad Lamar, recordó: “Cuando estudiaba en Córdoba, mi entrenador me decía que la mejor opción una vez que terminara el secundario era conseguir una beca completa que me permita estudiar y entrenar acá”. “A principios de 2021, cuando terminé el colegio, me puse a buscar universidades y a mandar mails a los entrenadores presentándome y viendo que posibilidades tenía en sus universidades. En agosto de ese año ya estaba acá gracias a que uno de los entrenadores me mostró su interés y me mandó los papeles directamente”, explicó.

Las razones para irse a vivir a Estados Unidos

En cuanto a las razones por las que decidieron irse del país para vivir en Estados Unidos, las atletas ponderaron la posibilidad de combinar sus actividades sin tener que relegar alguna. “Acá puedo estudiar y entrenar. Tengo todo armado en el mismo lugar. La posibilidad de combinar el entrenamiento y el estudio es mucho más fácil”, aseguró la más joven de las dos, que estudia Management. Y agregó: “Además, me pagan todo: la comida, el lugar para vivir, el gimnasio, entre otras cosas, y es otra experiencia, conocer otra gente, otras culturas, así que me pareció una muy buena oportunidad”.

Buenanueva fue reclutada por la Universidad Lamar, en Texas. Foto: Redacción Vía Córdoba

Por su parte, Milani, que cursa la carrera de Estudios Generales, remarcó también que “en Estados Unidos el deporte universitario es de primer nivel mundial, con todos los recursos y facilidades que nos brindan te hacen sentir un atleta profesional”. “No necesitas preocuparte por más nada que entrenar y estudiar. Además, rozarme con atletas olímpicos y de elite me hace crecer mucho como deportista”, consideró.

Cómo es la rutina de las atletas en las universidades norteamericanas

“Me levanto temprano y voy a clases. Después paso a la sala de recuperación, entreno y algunos días sigo mi día en el gimnasio. A veces, cuando no voy al gimnasio, voy a natación y me relajo un poco. Más tarde, cuando vuelvo, medito y hago las tareas”, detalló Buenanueva sobre su rutina diaria. Por su lado, Milani también contó los pasos que realiza día a día en su nueva vida: “Me levanto todos los días a las 7 de la mañana y voy a clases, cerca del mediodía tenemos entrenamiento y a eso algunos días se le suma el gimnasio”.

La joven cordobesa se desempeña en la disciplina salto en largo. Foto: @mariapazmilani

“Luego de los entrenamientos, nos dan tiempo para ir a la sala de medicina deportiva para recuperarnos. A la tarde volvemos a tener clases hasta las 18, y después de eso ya quedamos liberados”, agregó la joven de 20 años, al tiempo que destacó que siempre les remarcan que “somos estudiantes antes que deportistas”. “Igualmente, está todo el sistema armado para hacer las dos cosas. Tenemos tutores que nos acomodan todos los horarios y las clases para que no se nos superponga nada. Todo lo que es estudio y entrenamiento está perfectamente pensado para poder rendir al máximo en ambos”, subrayó.

Cuáles son las metas y objetivos que se plantean las cordobesas

Otro aspecto en el que Milani y Buenanueva coincidieron tiene que ver con las metas que se proponen conseguir. En este sentido, ambas confesaron que su objetivo es siempre “mejorar” sus “marcas personales, en todos los torneos”.

“Ese es mi principal objetivo este año. Todo lo demás (subir en el ranking, clasificar a torneos sudamericanos, entre otros logros) viene atado a eso”, aseguró María Paz. En tanto, Mariam reconoció que “lo que más quiero es mejorar y una vez que compita acá la idea es siempre seguir representando a Argentina en torneos internacionales; mientras que en lo académico mi objetivo es terminar mi carrera y recibir el título de Management”.

Lo difícil de estar tan lejos de casa

En otro orden, las chicas contaron qué es lo que más extrañan de Córdoba, su ciudad natal en la que vivieron toda su vida. “Lo que más extraño es mi familia y toda la gente de allá. Pero bueno, gracias a las videollamadas estoy en contacto todos los días y se hace más fácil”, afirmó Milani, y disparó entre risas: “También extraño ir a ver a la ‘T’”.

Por su lado, Buenanueva también se sinceró: “Lo que más extraño es mi familia y el asado”.

