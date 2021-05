Esta mañana se oficializó un casamiento muy especial en el Registro Civil de Las Heras. La historia de amor de Norberto e Irma nació el 1 de enero de 1963 en La Plata. Se conocieron y no se separaron más. A los dos días se “escaparon” y se vinieron a Mendoza donde iniciaron una vida juntos, una historia de amor que les dio seis hijos, 11 nietos y 11 bisnietos.

La boda fue organizada por los hijos a escondidas y la ceremonia se llevó a cabo hoy viernes en las oficinas de calle Lisandro Moyano.

Esta es parte de esta historiade amor en la vida de Norberto Máximo Castagnola, de 88 años, y de Irma Nieves Gopar, de 78, quienes ahora son legalmente marido y mujer, luego de una unión de 58 años y “dos días de novios”, aclararon los vecinos de El Plumerillo.

Irma contó que “Siempre nos ocupamos de cuidar a los hijos y de trabajar, así que nunca pensamos en casarnos. Yo siempre decía que iba a morir soltera, pero mis hijos estaban haciendo las cosas a escondidas. Una vez les dije, en chiste, ‘estaría lindo probar ser señora’, pero lo tomaron en serio y empezaron con los trámites”.

La ceremonia contó, imprevistamente, con la presencia del intendente Daniel Orozco, quien justo visitaba las oficinas de ese Registro Civil y se sorprendió porque conoce a la pareja desde hace años como vecinos lasherinos. “Qué lindo momento, no lo esperaba, los felicité por el ejemplo de unión familiar, de amor, que nos están dando”, expresó el jefe comunal y médico gerontólogo.

Norberto, el flamante novio, dialoga junto a sus hijos con el intendente de Las Heras Daniel Orozco, invitado casual de la ceremonia. Gentileza MLH Municipalidad de Las Heras | Municipalidad de Las Heras

Mientras, la novia de 78 años agregó: “Siempre fuimos felices y me parecía que un papel no iba a cambiar nada, porque cuando se tiene el amor de los hijos, los nietos y bisnietos no hace falta más nada. Me di cuenta que la familia es lo único que importa. Son tantos años que aprendí a quererlo de una manera especial”, dijo con una sonrisa que se percibe por debajo del barbijo.

El novio, Norberto por su parte reveló que el casamiento “fue una sorpresa inmensa” e inmediatamente aseguró: “Hemos sido tan felices”.

“Al otro día que la conocí, la cité y desde entonces no nos separamos más. Hace 58 años que estamos juntos, con los hijos, nietos, bisnietos, vecinos, amigos del fútbol, de la política… Por eso adoro mi matrimonio y a mi esposa, porque siempre la consideré mi esposa, más allá de no estar casados”, confesó Norberto, con un tono de voz que transmite serenidad y que demuestra el cariño que tiene hacia Irma.

Fruto del amor entre Norberto e Irma nacieron seis hijos, Mirian, Gloria, Daniel, Marcela, Marianela y Alicia, 11 nietos y 11 bisnietos. “Ellos se preocupan mucho por nosotros y nos cuidan. El amor de ellos ha sido lo más bonito que tenemos”, sostuvo la abuela y bisabuela, mientras a su lado Norberto asentía con la cabeza.

La firma sobre el acta de matrimonio o los anillos que ahora lucen en sus manos no cambiará para nada el camino recorrido y el amor que se tienen uno al otro, pero así cumplieron el deseo de sus hijos, quienes acompañaron a los novios en un emotivo acto. Fuente Municipalidad de Las Heras