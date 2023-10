El contundente mensaje de Patricia Acuña, la tía de César Sena: “Emerenciano es inocente y Marcela, una madre encubridora”

Tras semanas decisivas para el caso de Cecilia Strzyzowski, ya que se debate el permiso de visitas para Marcela Acuña, Emerenciano y César Sena, habló la hermana de Marcela Acuña, Patricia, a través de sus redes sociales, donde defendió a su hermana y a su cuñado.

“A los que me preguntan cómo estoy, les digo: triste, desilusionada, agradecida y, a la vez, esperanzada. Jamás pierdo las esperanzas, por más tristona que esté”, empezó en su descargo. “Me han tirado tantas piedras gratuitamente, y con el dolor que tengo me han fortalecido. Vivimos en un mundo donde otros se mandan las c---das, y la culpa la tiene uno. Me hago responsable de lo que digo y hago, no de lo que escucho”, continuó.

Patricia, hermana de Marcela Acuña Foto: Diario Norte

Las fuertes palabras de Patricia Acuña sobre los Sena

Además, Patricia, la hermana de Marcela, se refirió a su hermana y a su cuñado y dio su opinión sobre su implicancia en el caso: “Extraño la familia que tenía. Tengo a mi única hermana y a mi cuñado tras las rejas. Estoy convencida de que Emerenciano es inocente y Marcela una madre encubridora”. Aún así, la chaqueña no mencionó a su sobrino, César Sena.

Luego, apuntó contra la Justicia y los medios: “Quiero una Justicia honesta, que cumpla realmente con las leyes y busque a los verdaderos culpables. Veo fiscales miedosos, una prensa morbosa y mentirosa, desinformando a la ciudadanía, haciendo mucho daño, lo que menos quieren es justicia”. “Justicia no es meter a todos en la misma bolsa y acusar sin tener pruebas, las palabras cargadas de acusaciones falsas duelen”, insistió.

Por otro lado, la mujer lanzó indirectas para la familia de Cecilia Strzyzowski: “Utilizar la muerte de un hijo para réditos personales y victimizarse duele hasta el tuétano”.

Finalmente, cerró: “Mis compañeros y amigos, los que siempre están. A los traidores, que en su momento se beneficiaron con nosotros, les agradezco y agradecería que se alejen de nuestras vidas. Ya vendrán tiempos mejores, no soporto la hipocresía, al menos tengan un poco de dignidad y respeten al que está en inferioridad de condiciones”.