Atlético de Rafaela recibe a Tristán Suarez, por la décima fecha de la Zona B del Torneo de la Primera B Nacional, contará con el arbitraje de Fabricio Llobet.

El técnico cremoso Walter Otta no confirmó el once titular, aunque serían los mismo que arrancaron el partido contra Ferro. Hay cuatro jugadores que todavía no están a disposición: Soloa y Giménez (por lesiones) y Avaro y Rostagno (por COVID). Brian Calderara se repuso y se sumaría en el banco de suplentes. Quizás gane minutos, para pelearle el puesto a su reemplazante, Roque Ramírez.

Atlético venía de perder el primero, empatar cuatro partidos seguidos y tres victorias consecutivas, hasta la derrota con el Verdolaga. Ahora, quiere reponerse ante un nóbel equipo de la categoría, que viene de dos derrotas seguidas (Independiente Rivadavia y Barracas Central) y hace cinco que no gana.