Comenzó el aislamiento estricto en Coronel Rosales al igual que en otros 124 municipios de la provincia de Buenos Aires, luego que el gobernador Axel Kicillof comunicara las medidas a aplicarse en el territorio bonaerense.

El intendente Mariano Uset al respecto señaló: “Hay sectores que van a hacer un sacrificio muy grande en estos 9 días de inactividad”, en referencia a las actividades económicas, culturales, deportivas y religiosas suspendidas por ese lapso de tiempo.

“Para que esto de resultado y bajen los contagios necesitamos hacer todos un gran esfuerzo y cumplir las medidas, principalmente evitando reuniones sociales y familiares, donde se registran los mayores casos de contagio”, agregó.

En su cuenta de Twiter Uset cuestionó la forma en la que desde Provincia se anunciaron las medidas y el tono de los dichos del Gobernador. “El tono del discurso con el que se anuncian las medidas, no convoca, no llama, no incluye. A pesar de ello ruego a nuestros vecinos el mayor compromiso con estás medidas, sobretodo a quienes más agredidos se sintieron con los conceptos”, posteó.