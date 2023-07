Un hombre rompió a hachazos el auto de una mujer tras un choque mínimo: le suspendieron el registro

Fueron minutos de pánico absoluto para una mujer que manejaba una camioneta en San Fernando y que, luego de rozar el auto de un violento, vio cómo este le destrozaba su vehículo nada menos que con un hacha.

El hecho ocurrió días atrás y se viralizó ahora. La mujer, que atraviesa una situación de angustia y temor, viajaba con su hijo de nueve años al momento del violento ataque.

Así quedó el vehículo tras el ataque. Foto: Télam

El atacante permaneció detenido unos días, pero finalmente fue liberado. La consecuencia fue la suspensión de su registro de conducir.

Cómo fue el altercado que desencadenó el ataque

El hecho quedó grabado e impactan por la magnitud de violencia desenfrenada. Todo sucedió, injustificablemente, por un choque mínimo sin mayores consecuencias.

En el video se observa como el Renault 12 pasa a alta velocidad en una bocacalle. Por la otra calle, se aparece el vehículo conducido por una mujer y es entonces cuando se produce un impacto leve.

Fue entonces cuando el conductor del Renault 12 se bajó del auto con un hacha y sin mediar palabra le dio entre cinco y siete golpes al vehículo de la damnificada, que quedó completamente destrozado.

Gracias al registro fílmico, la Justicia identificó al agresor y la Policía lo detuvo. Estuvo siete días demorado y recuperó la libertad.

Qué medida se tomó con el agresor

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires decidieron suspenderle la licencia de conducir al hombre que circulaba en el Renault 12.

“Quedará suspendido hasta que se le tome un nuevo examen psicofísico, en el cual deberá probar ser apto para conducir un vehículo”, dice el comunicado difundido.

“Una persona con este tipo de reacción no puede estar manejando, porque un siniestro vial no amerita esa actitud salvaje de atacar con un hacha a otra persona. No vamos a tolerar ni a permitir que este hecho no tenga consecuencias, por eso el conductor fue suspendido y ahora deberá aprobar un examen psicológico profundo para ver si puede estar al frente de un volante otra vez”, mencionó el titular de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

En tanto, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio, expresó: “La violencia es inadmisible. No podemos permitir que personas con total desprecio por la vida circulen por la calle. Conducir es una responsabilidad que hay que ejercer priorizando la seguridad de cada vecina y vecino”.