El dramático relato del taxista asaltado en Córdoba y encerrado en el baúl: “Gracias a Dios estoy vivo”

Este miércoles, ladrones le robaron a un taxista y lo metieron dentro del baúl, en la ciudad de Córdoba. El hombre no pudo salir hasta que los delincuentes huyeron tras ser perseguidos por la policía. Daniel Rivadero, la víctima, contó cómo ocurrió la dramática situación.

“Estoy con vida, gracias a Dios”, fue lo primero que expresó Rivadero en diálogo con Telenoche. En su relato, precisó que los delincuentes simularon ser pasajeros que salían del hospital hasta que, a la altura de barrio Palmar, los malvivientes sacaron un arma y exigieron dinero.

EL DRAMÁTICO RELATO DEL TAXISTA QUE FUE OBLIGADO A ENTRAR AL BAÚL EN UN ROBO

La víctima manifestó que los delincuentes pidieron que frenara en un descampado, camino a Chacra de la Merced. “Se bajaron, me apuntaron, me pidieron plata, celular y hasta las zapatillas. Me hicieron bajar y entrar en el baúl”, recordó Rivadero.

Afortunadamente, un control policial advirtió que el taxi circulaba a altísima velocidad y decidieron dan aviso a la siguiente posta. Unos metros más adelante, el Fiat Siena frenó y los delincuentes emprendieron la huida.

“Sentí varios disparos pero solo le pedía a Dios que el auto se frene. Cuando sentí que se paró, abrí la tapa del baúl y salí”, dijo la víctima. “El Policia pensó que era un ladrón hasta que me identifiqué”, recalcó y agradeció que, tras el dramático robo, pudo sobrevivir para contarlo.