“Estoy contenta de tener otra oportunidad”: habló la platense que se salvó de un brutal choque

Julieta Ballesteros nunca imaginó que se cruzaría frente a frente con la muerte y viviría para contarlo. La joven platense de 26 años quedó en medio de un choque mientras caminaba por la calle, y días después reflexionó sobre la vida al sobrevivir por cuestión de segundos y centímetros.

Aún no puede creer que haya salido ilesa, porque recuerda patente ese momento: paseaba por la avenida 7 y la calle 55 pues el semáforo en rojo le daba el paso, cuando una camioneta negra que iba a gran velocidad impactó frente a ella contra otro auto y ambos la pasaron por los costados.

El video del choque desarrollado en pleno centro de La Plata se volvió viral. Ocurrió el miércoles 19 de julio alrededor de las 7:00 de la mañana. “Lo único que recibí fue un golpe bastante feo. Una parte o una pieza de uno de los autos que explotó y me chocó en el pie, pero no puedo creer. No puedo creer que esté con vida”, manifestó.

Las palabras de Julieta, la joven que sobrevivió de milagro al choque en La Plata

Según contó a FM Raíces Rock, Julieta se dirigía a su trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, donde atiende en la Línea 102, para denuncias de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Toda esa tranquilidad, sin embargo, se terminó en aquella esquina. Muy cerca de ella, una camioneta que intentaba cruzar en rojo impactó contra otro rodado (justo del lado del conductor), y ambos vehículos salieron disparados en direcciones contrarias, incluso chocando un colectivo que esperaba en el semáforo.

“Creo que una de las cosas que nos preguntamos cuando nos pasan cosas así, tanto a nosotros como a la gente que queremos, es: ‘¿Ahora qué hago con esta vida tengo, con este regalo?’, reflexionó la muchacha de 26 años.

Entonces, comentó que desde hace días viene pensando en el sentido de la vida en relación al resto. Se suele creer que los proyectos son individuales, y que deben ser extravagantes, pero -según dijo- la importancia realmente está en aquello que es cotidiano para uno, pero no para el otro.

“Desde los lugares en los que estamos, me doy cuenta de esto, de la importancia que tenemos en cuestiones que por ahí para nosotros es cotidiano y que generan un impacto en la vida de otros. Esto no lo hago yo Julieta Ballesteros porque soy una iluminada, sino que es una construcción colectiva reafirmando mis decisiones, sintiendo que es por acá. La salida es con otros, siempre”, explicó.

“Recibí mucho cariño y amor de compañeros y compañeras. En ese mismo momento llamé a mis compañeras y vinieron al toque a buscarme para ver cómo estaba. Adriana, Pamela y Julia me contuvieron un montón. Y, obviamente, el cariño y amor de mi familia y de mi novio”, agregó.

Entonces, aseguró que hay algo para transmitir de esa experiencia que tuvo: “Para aquellos que no encuentran sentido o que estén perdidos: la respuesta es siempre con otros. Y todos y todas tenemos la posibilidad de hacer cosas enormes colectivamente, así que aprovecho a invitar o invitarnos a ser más solidarios, empáticos y a estar más en los barrios. Creo que esa es la respuesta, estoy muy contenta de tener esta otra oportunidad”.