Sueño sobre patines: nada frena a Cande que necesita ayuda para representar a Argentina en los Sudamericanos

Los sueños se proyectan, se persigue y si es necesario, se insiste hasta que al universo no le quede otra opción que concretarlo; suena a una frase hecha, pero que en el caso de Candela Gallardo, una joven de Laferrere aplica muy bien. Desde los seis años realiza patín y ahora necesita de la ayuda de todos para concretar el sueño por el que tanto lucho: representar a Argentina en un torneo Sudamericano.

Cande pasó por diferentes situaciones deportivas que la llevaron a replantearse si el patín era o no para ella, afortunadamente su pasión pudo más y hoy está cosechando sus frutos, aunque necesita de todos para concretarlo. La joven de 19 años fue a las pruebas clasificatorias a principio de marzo sin muchas expectativas, no quería sufrir una nueva desilusión, pero su talento hizo que consiguiera el tan ansiado cupo.

La deportista sufrió una intervención quirúrgica en diciembre que la hizo bajarse de los patines por un mes y medio; luego comenzó con el proceso de recuperación, y a la hora de realizar las pruebas que la podrían llevar al Sudamericano en Paraguay, solo había podido entrenar dos semanas. Esto no fue un impedimento y Candela lo logró, pero ahí comenzó un nuevo desafío conseguir el dinero para viajar.

Bajar los brazos no es opción para Cande, la joven de Laferrer que sueña con un Sudamericano

La joven de 19 años comenzó a relacionarse con el deporte en el Club Deportivo Laferrere a sus seis años: “Arranqué a patinar a los 6 años en un club de barrio que me quedaba a una cuadra de mi casa. Hacía tres deportes: patín, danza y natación”, comentó a VíaPaís y agregó: “Por la situación económica, mis papás no podían pagar los tres y me hicieron elegir uno: yo me enamoré de patín. Desde ese entonces patín se convirtió en mi vida entera”.

Candela contó que puede estar “horas patinando y si no lo estoy haciendo, puedo estar horas mirando videos”; y reconoció que “ponerme los patines es como entrar a otro mundo. Mi vida está dividida en dos: una que está dedicada a patín y otra para el resto”.

Candela es de Laferrere y necesita la ayuda de todos para competir en el Sudamericano de Patín en Paraguay. Foto: Candela Gallardo

Pese a este amor y pasión por el deporte, en más de una oportunidad la patinadora pensó en dejarlo todo: “No fue una sola vez. Lo que me pasaba era que desde el 2017 llevo clasificando a estas diferentes competencias internacionales y yo decía: ‘Este año se me va a dar’, pero no”, contó y señaló que los gastos económicos eran la mayor traba.

“Hay deportistas que simplemente dejan de patinar por este motivo y eso es gravísimo”, reconoció la joven que no cuenta con sponsors y todo lo que consiguió fue gracias al apoyo de sus padres y amigos, que la bancan en todas. “Una vez dije: ‘Ya está, doy por fracasados todos los sueños que tengo con patín, porque si no se me da debe ser una señal de que hasta acá llegue’”. Pero a pesar de esto, siguió insistiendo como Lionel Messi, y ahora está camino a conseguir su sueño.

Cande reconoce que “me levanté un montón de veces, aunque no sé por qué, porque hasta creyendo que no iba a poder, seguía”, la pasión y amor por el deporte pudo más y por eso ahora, muy emocionada y orgullosa, les dice a esa Cande del pasado: “‘Mirá si pudiste’, eso me llena, le estoy poniendo una curita al corazón”.

Pero lo económico no fue lo único que amargó a Cande, en 2021 logró clasificarse para el Sudamericano, pero lo tuvieron que pasar para el año siguiente: al cumplir 19 años, quedó fuera y fue un gran golpe: “Creo que fue una de las peores bajada de brazos porque me costó un montón levantarme, tuve que tener mucha ayuda psicológica porque mi cabeza me decía que ya estaba”, contó y gracias a la contención que recibió hoy está nuevamente intentándolo.

Cómo ayudar a Candela para que viaje al Sudamericano 2023 en Paraguay

“En diciembre me tuve que operar, tuve una larga recuperación”, recordó y detalló que no tenía muchas ilusiones, pero “luego de haber entrenado dos semanas, pude lograr la clasificación al Sudamericano”. Para poder participar, la joven de Laferrere necesita juntar unos 1700 dólares, de los cuales ya tiene casi el 35%.

Ahora tiene una semana para recaudar todo lo necesario: “Por el momento todo lo que vamos juntando es con la ayuda de mis papás y la gente”. Y “su gente” no la abandona, por eso esta semana “desde la Liga de la Matanza, las profesoras me están ayudando un montón y van a hacer una clínica de perfeccionamiento”; lo mismo ocurre con su club, donde realizan una rifa y todo lo recaudado será para Cande.

En 2012 participó de su primer nacional, y once años después sueña con ponerse “la malla de Argentina” y poder patinar por su país. Cómo el tiempo es oro, sus amigos le dijeron que comparta en sus redes un CBU, y sin poder creerlo, su mensaje se viralizó. “Mucha gente me empezó a ayudar para pensar como lograrlo. Estamos todos alterados y felices”, contó.

Al mismo tiempo, se tomó un momento para agradecer a los que siempre están, a sus padres: “Por suerte tengo el apoyo de mis papás en todos los sentidos. Saben todo lo que tuve que pasar para tratar de conseguir esto; y yo sé lo que ellos se rompieron el lomo para poder llevarme a patín y estar de acá para allá”.

Quién es Candela Gallardo, la joven de Laferrere que sueña con patinar para Argentina

La patinadora se describe como una “chica muy tímida y que solo se centraba en patín”, y recordó: “A mis 15 años, en vez de elegir fiesta o viaje, elegí los patines que necesitaba. Lo mismo con el viaje de egresados, no fui por si se me daba la posibilidad de ir al Sudamericano”.

“Siempre puse y pongo a patín antes que todo, incluso los entrenamientos, he dejado de lado un montón de cosas para cumplir”, cuenta, y esta es la realidad de muchos deportistas, que tienen la misión, no solo de superarse en sus entrenamientos, sino de lograr un equilibrio con sus vidas privadas.

En época de competencias, Cande entrena todos los días y cuando puede hacer doble turno; y a esto le suma una vez por semana clases de acrobacia y ballet para la flexibilidad, y también expresión corporal, “que es una parte superimportante para patín. Y cada dos semanas tengo nutricionista y psicóloga deportiva”.

Pero esto no es todo, porque la deportista suma clases intensivas de inglés, y en el mes de abril retoma la Universidad: está haciendo el CBC de Medicina. Con todo esto, ella logra tener sus objetivos bien claros: juntar el dinero necesario para poder representar a Argentina en el II Sudamericano en Paraguay del 2 al 7 de abril.

