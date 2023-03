El sanjuanino que la rompe jugando al hockey y tiene su emprendimiento de asado en Italia: conocé la historia de Tonchi

La manera en la que se vive y disfruta el deporte depende de cada persona. Algunos consideran que no tiene mucha importancia, mientras que para otros es uno de los pilares de su vida, como Gastón De Oro, un sanjuanino que se mudó a Italia para cumplir su sueño y dedicarse de lleno al hockey.

Gastón, más conocido como ‘Tonchi’, nació en San Juan y juega al hockey desde los tres años. En una entrevista con Vía País, contó que “como todo deportista, siempre tuvo el sueño de emigrar” y, generalmente, en “la parte de Italia, España, Portugal es donde hay muchos hockistas argentinos”.

A los 16 años debutó en primera división y tres años más tarde le llegó la propuesta de mudarse a Italia para dedicarse al hockey. Pese a que su madre no estaba de acuerdo en que se vaya del país, Tonchi se impuso y dijo que “era lo que quería”, por lo que su familia tuvo que aceptar la decisión.

Cuando terminó el colegio secundario, De Oro comenzó a estudiar la carrera de Educación Física, pero no la terminó porque tuvo que elegir entre la carrera y seguir su sueño de toda la vida: ser un jugador de hockey profesional.

Tonchi durante un partido de hockey en Italia. Foto: Gastón de Oro

Así fue que con tan solo 19 años dejó su vida en Argentina y se fue a Italia. Los primeros meses que estuvo allá vivió con otro sanjuanino que era arquero. “El primer año la verdad que fue bastante duro, difícil por todo el desarraigo, la cultura nueva, el clima, todo. Llevó tiempo, pero valió la pena”.

En 2007 ‘Tonchi’ estuvo en Véneto, el norte del país europeo. “Es una zona en donde hay mucho hockey”, reveló. “Yo me muevo en la zona dependiendo de quién te compra, los contratos no suelen ser largos. Te dan la casa, comida, sueldo, pasajes, depende lo que cada uno arregle”, enunció.

La rutina de Gastón es así: entrena seis o siete veces por semana durante dos horas aproximadamente, los partidos los juega los sábados y los domingos son de descanso. Pero cuando llega la Copa Europa, es todo más intenso, ya que durante el torneo debe presentarse los miércoles y sábados para su equipo Grosseto.

Tonchi, el sanjuanino que la rompe jugando al hockey en Italia. Foto: Gastón de Oro

Hace cinco años, Gastón se casó con Cecilia, su gran amor. “Ella es argentina, era mi vecina, pero nos perdimos y después nos encontramos en el 2013 y dejó todo para seguirme a mi”, relató. Durante un tiempo estuvieron de novios a distancia, aunque luego se complicó sostener la relación y decidieron vivir juntos. Ahora son muy felices con Vita, su hija de dos años. “Todo valió la pena, ahora tenemos una familia hermosa”, dijo el sanjuanino con una sonrisa.

Tonchi junto a Cecilia, su esposa, y Vita, su hija. Foto: Gastón de Oro

Actualmente, vive en Toscana, “siempre por el tema del deporte”, explicó Tonchi, aunque también eligió esta región porque en el 2019 surgió la posibilidad de tener un emprendimiento: hacer asados a domicilio.

El asado: una comida típica de Argentina que el sanjuanino llevó a Italia

Claramente para los argentinos el asado es parte de la cultura, una comida que siempre está presente en las reuniones familiares o con amigos. El sanjuanino aprovechó que estaba en otro país y abrió un emprendimiento para ofrecer el servicio de hacer asado en las casas.

Tonchi tenía muchos amigos y todos los fines de semanas se iba a visitarlos para cocinar un asado, hasta que en el 2019 Cecilia le dio la idea de poner un nombre y arrancar con el emprendimiento. “Hicimos las primeras parrillas, empezamos de a poco y ahora la verdad que la actividad va muy bien”, expresó el creador de “La Grillia del Tonchi”.

Los asados de Tonchi, el sanjuanino que emprendió en Italia. Foto: Gastón de Oro

Por lo general, la demanda de los asados a domicilio es entre abril y octubre, “me llaman bastante”, dijo el hombre. Él es cocinero, va con un furgón, instala las parrillas y el servicio depende de la metodología de trabajo, ya que hay dos.

La primera es privado, es decir, un cumpleaños para 40 personas aproximadamente, en el que se encarga de hacer un menú con empanadas, picadas, entrañas, chorizos, vació a la llama, el pan, diferentes salsas y hasta el postre, lo que tiene un valor de 50 euros por persona. “Más gente, mejor precio puedo hacer”, aclaró Tonchi.

Tonchi, el sanjuanino que hace asados en Italia. Foto: Gastón De Oro

Cuando va a trabajar a un balneario o restaurante, mínimo hay 100 personas, por lo que sólo se concentra en hacer la carne, dejando de lado las ensaladas y demás, por lo que el precio es de 10 o 15 euros cada uno.

“Me gusta hacer las cosas bien. Traté de plasmar la profesionalidad que me enseñó el hockey en un asado y decidí apuntar a mejorar”, aseguró el cocinero. “Lo lindo es que se hace un show con el asado a la llama, que al italiano le encanta porque cuando cae el sol es muy interesante. La gente sabe como trabajas, entonces llega una hora antes, se pone al lado de la parrilla y se vuelve un poco argentino”, reveló.

El asado del sanjuanino Tonchi. Foto: Gastón de Oro

Por último, el sanjuanino aseguró que el asado y el hockey son dos pasiones. “Si quisiera, podría dejar el hockey y dedicarme a los asados, pero no me quedan muchos años en el deporte y los quiero disfrutar al máximo. El asado me encanta, el tema del fuego me ha despertado algo más y si es por mi lo haría todo el tiempo”, concluyó.