La esperanza de volver a empezar: la historia de mujeres que dejaron el país en busca de una vida mejor

Debido a la crisis económica del país, el éxodo de empresas y el futuro incierto, cada vez son más los argentinos que deciden dejar su hogar y emprender un viaje hacia otro país en busca de una vida mejor. Australia, Nueva Zelanda, España, Italia y Suiza son algunos de los destinos que están a la orden del día.

Luciana Ramajo (41) vive en Barcelona, España desde septiembre de 2021. Trabaja como responsable de ventas y eventos de un hotel 4 estrellas. “Buscaba un lugar con más estabilidad y mayor seguridad. Elegí España porque era el país donde tenía posibilidades de residir legalmente y particularmente Barcelona porque una amiga tiene una empresa en la que pude trabajar tan pronto como llegué”, expresó.

Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Cada vez más jóvenes argentinos piensan en irse del país. Foto: Matías Campaya

La principal diferencia que encuentra entre los dos países es la seguridad. “Si bien es cierto que aquí también hay muchos robos, no son violentos en general. Poder salir por la noche y volverme a casa en transporte público o caminando sin sentir miedo es lo que más valoro”, indicó y agregó: “Otra diferencia que noto es el ánimo de la gente. Hay problemas como en todos lados, pero la gente en general está más relajada y con mejor ánimo. También, siento que las personas mayores son más respetadas aquí, además de que pueden salir tranquilas a la calle y disfrutar de la vida”.

Candelaria González (29) vive hace 18 meses en Valencia, España. Es arquitecta, diseñadora y trabaja como freelance en diseño textil para un empresa de Argentina y algunas marcas de indumentaria. “Siempre tuve ganas de vivir en otra parte y a eso se le suma que en Argentina veía muy poco alentador el panorama. Venía cansada hace mucho tiempo, viendo a diario cosas que me parecen muy injustas y con la idea fija de que nos acostumbramos a cosas que no deberíamos y que nos merecemos vivir mejor”, explicó.

“Acá con cualquier trabajo que consigas te alcanza para vivir y ahorrás. Si querés viajar todo está super conectado, con trenes, buses y aviones, con muchas opciones y de manera accesible. Además, siento que hay más respeto por el otro”, contó.

Ante la consulta de qué debería cambiar para su posible retorno a la Argentina, Candelaria respondió: “El Gobierno”, y especificó: “Ya tenía como una alarma prendida constante de ‘hay que irse, y cuando volvió este gobierno dije ‘bueno, chau, es ahora´. La verdad es que no sé que voy a hacer a futuro, porque estar lejos de mi familia, mis amigos y mi país, el lugar en el que nací y donde tengo mi historia, lo transito con dolor a diario. Si bien me gusta mucho la vida que llevo acá, lo otro es irremplazable”.

Ailin Bedoy (31) estaba cansada de su rutina, se encontraba perdida y no se hallaba en ningún lado, hasta que un día comenzó a viajar y se encontró consigo misma. Con las visas Working Holidays recorrió varios países: Dinamarca, Suecia y Australia, e hizo de todo un poco: limpieza, construcción, niñera, entre otras cosas. Actualmente, se encuentra en México trabajando con los Registros Akáshicos, una gran biblioteca de información energética de experiencias de vidas pasadas, presentes y futuras.

Ailin (30) desde Mar del Plata y antes de emprender su viaje. Foto: Ailin Bedoy

“Yo me fui también de Argentina por la economía del país y no volvería porque no me terminan de cerrar ciertas cosas del Gobierno. Siento que mi calidad de vida está hoy en Australia y no en Argentina”, comentó.

Ailin (30) en México. Foto: Ailin

Agustina Lázaro (30) se está preparando para viajar el 18 de marzo a San Benedetto del Tronto, Italia junto a su pareja. Allí se encontrará con su madre y su hermana Rocío (23). “La decisión la tomé cuando las despedí a mi mamá y a mi hermana. En ese momento dije ‘yo voy a ser la próxima´. Acá en Argentina es muy normal irse, muchos jóvenes lo hacen y lo tenemos como medio incorporado. Algunos lo hacen por aventura y después otros porque buscamos una vida mejor o poder crecer y proyectar”, manifestó.

Agustina (30) se prepara para reencontrarse con su madre y hermana en Italia. Foto: Agustina Lázar

A pesar de que una de las razones por las que tomó la iniciativa es que quiere apostar a algo diferente, Agustina anhela una mejor calidad de vida, sentirse más segura y poder ahorrar. “Yo me voy con mi título universitario, soy diseñadora industrial. Si bien voy a tratar de buscar trabajo relacionado al diseño, sé que al principio es difícil... Si no consigo, no tengo problema de hacer otra cosa”, aseguró.

Su hermana, que hace nueve meses que está con su madre, también contó su experiencia. “Estudié gastronomía y hace varios años que trabajo en eso. Mi idea fue venirme para aprender la cocina italiana pero también porque quería tener un futuro, no tenía motivación y decidí emigrar”, dijo.

Si Rocío tuviera que volver a su país, la economía, la política y la inseguridad deberían cambiar. “Yo amo mi país, pero noto que este año muchos jóvenes emigramos y es por esto mismo, porque uno no puede proyectar un futuro. Hoy ahorro y en el día de mañana me compro una casa, un auto o me pongo mi negocio, pero allá con los impuestos no alcanza”, especificó.

Desde Italia, Rocío (23) junto a Silvia, su mamá. Foto: Rocío Lázaro

Michelle Ponce (31) es ecuatoriana pero eligió Argentina para estudiar tres años la tecnicatura en Periodismo. Vivió un tiempo en Estados Unidos y ahora está instalada en Zúrich, Suiza. “Decidí Argentina porque en Ecuador la gente ve a Argentina como una posibilidad de estudio ya que es muchísimo más económico por el cambio del dólar. Además, tiene buena reputación en los medios de comunicación, en la televisión, marketing y en el ambiente periodístico”, sostuvo.

Sin embargo, mientras estudiaba la carrera no pudo conseguir trabajo relacionado a lo suyo y eso la llevó a elegir un nuevo destino. “Creí que era mejor seguir formándome en otro país y descubrir otras culturas. Es por esto que viajé a Estados Unidos, donde no pude hacer periodismo pero me dio el inglés con el que puedo trabajar y comunicarme aquí en Suiza, donde estoy aprendiendo alemán”, señaló.

Desde Suiza, Michelle (31) junto a Micaela, su mascota. Foto: Michelle Ponce

Michelle lamenta no poder vivir en su país. Es que las condiciones de Latinoamérica no son las mejores. “Es lastimoso que todo Latinoamérica esté muy mal económicamente. Ecuador tiene muchísimos problemas en este momento con las drogas, las pandillas y la seguridad es nula. Creo que la mayoría de las personas que yo he conocido quieren volver porque siempre te llevas un pedacito de tu país contigo”, concluyó.

Según estadísticas extraídas de la Dirección Nacional de Migraciones, entre septiembre de 2020 y octubre de 2021 se registró la salida de más de un millón de argentinos y extranjeros con documentación argentina, algunos sin pasaje de vuelta.

