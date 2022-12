Es de Buenos Aires, integró “Churupaca” y ahora estrena su álbum como solista “Claroscuro”: quién es Juana Aguirre

Después de formar parte durante más de una década de la banda musical “Churupaca”, Juana Aguirre presenta este jueves “Claroscuro”, su álbum debut como solista, en el Teatro Margarita XIRGU, ubicado en el barrio porteño de San Telmo.

Fue su hermana mayor, la artista Lola Membrillo, quien la acercó a la música. Desde ese momento, tomó su guitarra y comenzó a contar historias, muchas de las cuales llevó hasta el viejo continente: Barcelona, Madrid y Alemania, fueron algunos de los lugares que pudieron verla tocar. Sin embargo, hoy decide cerrar el año en su Buenos Aires natal con un show que promete “elegancia e impacto”.

Juana Aguirre en exclusiva con Vía País

- Tuviste un año con una agenda cargada de presentaciones, pero sobre todo con el lanzamiento de tu álbum como solista ¿Por qué el nombre ‘Claroscuro’?

El disco se llama “Claroscuro” porque parte del mismo fue escrito y producido durante el confinamiento por la pandemia. Yo estaba viviendo en el Sur, a 40 minutos de la ciudad de Bariloche, en una cabañita en el bosque, y venía de un proceso de muchos cambios. Cuando empecé a escribir las canciones sentía que había una especia de alquimia por poder hablar de cosas que no eran tan hermosas pero que de repente se transformaban en otras que me resultaban muy bellas. Fue ahí cuando me cayó la ficha de qué lugar ocupaba la música en mi vida.

Le puse “Claroscuro” al álbum porque las canciones tienen como un alma medio nostálgica y oscura, pero a la vez súper luminosa. Me gustó una idea de encontrar una palabra que abarque todos estos sentidos.

- ¿Qué es lo que buscás transmitir con este álbum?

Hice álbumes con otras bandas que tuve, pero este en particular fue un proceso muy íntimo e individual porque me animé a empezar a producir estas canciones y a encontrar estos universos sonoros, algo que nunca había hecho, como un estado de capricho total.

- ¿Podrías relacionar los sonidos que hay detrás de tus canciones con el Sur y la naturaleza? Es como si te llevara a una tranquilidad...

Total. Siento que el álbum tiene como un minimalismo de recursos que hacen referencia a ese vacío y espacio, pero a la vez hay sonidos súper disruptivos, agresivos e industriales. Yo para escribir las canciones entro en un loop y ese entorno es el que me ha ayudado mucho para entrar en un estado de concentración y reflexión.

- Este año te presentaste en el Primavera Sound ¿Cómo fue estar en un festival de renombre con artistas internacionales?

Tener la posibilidad de tocar en un festival así en nuestro país es un lujo, pero también para la música que yo hago, que requiere sus tiempos y sus sutilezas, implica que reformulemos algunas cosas dentro de la banda. No es lo mismo tocar en un teatro en San Telmo, con la mística que eso tiene, que tocar al aire libre en un escenario.

-¿Con qué se va a encontrar el jueves la gente que vaya al Teatro Margarita?

Va a ser un show muy precioso. Estamos con muchas ganas de tocar porque fue un año muy intenso y de mucho trabajo. Esta es una oportunidad de poder hacer un show que sea un disfrute y más en ese teatro que tiene su fueguito y su alma.

-¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Tengo algunas maquetas ya de mi segundo álbum, así que estoy con mucha ansiedad de ponerme a trabajar en eso.

-¿Vas a elegir otro destino para componer?

El 17 de diciembre me voy a Río de Janeiro a grabar un disco con mi hermana, Lola Membrillo. Estamos haciendo canciones juntas. De hecho, hay una canción del álbum que la compuso ella.

