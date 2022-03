En su extensa trayectoria tanto en cine, teatro y televisión, Antonio Grimau (78) interpretó distintos personajes. Pasó de ser el galán de las telenovelas a ponerse en la piel de villanos, cada uno de ellos generó en el público un cariño especial que es imposible olvidar.

Antonio Grimau. Foto: Instagram/@antonio.

Considera que el ser “malvado” tiene una riqueza de situaciones mucho mayor que el rol del hombre apuesto. “La época en la que yo transité como galán, este era un tipo bueno y medido. En cambio, lo que te propone el malo de la película son situaciones para actuar mucho más arriesgadas, más límites y más divertidas”, expresa en diálogo exclusivo para Vía País.

Antonio Grimau interpretando a Sandro. Foto: Gentileza Antonio Grimau

Sin embargo, hay un papel que destaca del resto, el cual disfrutó muchísimo y le cambió la vida. Fue en los ´90 con la obra teatral “Los invertidos” de José González Castillo, dirigida por el argentino Alberto Ure.

“Ese trabajo me posibilitó ser reconocido por directores que a mí me interesaban en teatro. A partir de ahí comencé a ser tratado como un actor que tenía una posibilidad más además del galán de las tardes de canal 9″, indica.

Antonio Grimau en "Los invertidos". Foto: Twitter/@elsanmartinCT

Y agrega: “Ese personaje muy lindo, aunque difícil, casado, pero de condición homosexual ocultando su verdadera vida. Fue un desafío muy grande y que por suerte salió bien”.

- ¿Hay algo que te gustaría hacer que aún no hayas hecho?

Sí, hay algo que no hice nunca que es teatro para chicos. Me gustaría probar en alguna comedia musical con un personaje divertido y en el que veré la posibilidad de cantar y bailar un poco en el escenario, algo que me gusta muchísimo, si es que me dan las patitas (ríe).

He visto muy lindos trabajos de actores ya adultos con un gran nivel de producción y demás, de modo que eso es algo que me gustaría probar.

Antonio Grimau tiene una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión. Foto: Gentileza Antonio G

Otra asignatura pendiente es poder hacer algo con sus hijas, Luciana y Antonia. El deseo sería extensible a sus cuatro nietas, hijas de la mayor, quienes también están interesadas en la actuación. “Es difícil de concretar porque Luciana viven en Merlo, San Luis a 800 kilómetros de Buenos Aires. Antonia vive conmigo. Hay algunos inconvenientes técnicos que no son imposibles, pero difíciles de salvar”, manifiesta.

El arte también lo lleva en sus manos y a la posibilidad de crear a través de la pintura. “Es una predilección que tengo por jugar con el color y la forma. No soy un pintor que tenga una formación demasiado disciplinada, aunque sí he tomado cursos en Bellas Artes y otros particulares”, aclara.

Una de las piezas de acrílico sobre bastidor de Antonio Grimau. Foto: Instagram/@poramoral.artee

Al ver sus piezas hechas con acrílico sobre bastidor, su hija menor le propuso abrir una cuenta de Instagram, “Por amor al arte” (@poramoral.artee) para que la gente viera sus trabajos y hasta poder comprarlos. “Ha tenido una repercusión interesante, más de lo que yo podía esperar”, afirma.

Una de las piezas de acrílico sobre bastidor de Antonio Grimau. Foto: Instagram/@poramoral

El 28 de febrero finalizó la temporada en Mar del Plata con “Rotos de amor”, producción general de Javier Faroni y la participación de Osvaldo Laport, Víctor Laplace y Roly Serrano, una comedia que cuenta los amores y desamores de cuatro hombres.

“Tenemos una obra muy hermosa que no es superficial, al contrario, tiene distintos momentos de humor, reflexión, profundidad, emoción y hasta humor negro. La alegría de uno es también saber que está llevando un noble producto a la gente”, asegura.

Antonio Grimau junto a Osvaldo Laport, Víctor Laplace y Roly Serrano en "Rotos de amor". Foto: Web

-¿Cuál es el balance que hacés de la temporada?

Fue muy duro, principalmente enero porque hubo un rebrote de Covid acompañado de temperaturas altísimas por lo que la gente huyó a las playas y le dio la espalda al teatro. En la segunda quincena, comenzaron a concurrir más personas y en febrero levantó muchísimo la cantidad de público.

- Los cuatro personajes sufren por amor, el tuyo característicamente por una ilusión. ¿Has sufrido mucho por amor?

Creo que la cuota normal, pero sí, claro que he sufrido y he gozado, la cuota está pareja, ¿el amor tiene que ver con eso no? Por algo los gitanos amenazan con la maldición: ‘ojalá te enamores’.

- ¿Cuáles son tus próximos proyectos?

En lo inmediato, hacer gira con “Rotos de amor”, no digo por todo el país, pero buena parte. Esa es una idea que arranca este mes, con fechas 25, 26 y 27 de marzo en el Gran Buenos Aires. Hay otro proyecto, pero todavía no lo quiero mencionar para no quemarlo, tiene que ver con teatro es algo muy interesante que ya hice, pero no en Argentina.