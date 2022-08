Una tierna historia: su madre la dio en adopción y sus abuelos al enterarse hicieron de todo para ir a Mendoza a buscarla

Yesica García nació en la provincia de Mendoza hace 28 años atrás, su relato fue publicado en Twitter para celebrar el Día del abuelo en Argentina.

La joven actualmente vive en Córdoba, pero logro enternecer a miles de usuarios con su historia de superación y aprendizaje.

“Mi vieja me había dado en adopción y mis abuelos al enterarse que yo existía vendieron su vehículo para viajar hasta Mendoza a buscarme”, comienza el texto de Yesi.

Yesi en brazos de su abuela Mirta. Foto: Instagram Yesi Garcia

El Día del abuelo en el país es a fines del julio pero esta publicación se volvió viral con el correr de los días.

“Feliz día a ellos, que fueron los mejores. Me hicieron un lugar entre sus hijos y no me soltaron la mano nunca por 23 años seguidos”, continua.

El tweet cuenta con más de 19,3K de “me gustas” y más de 100 RT, en el mundo de Twitter muchos posteos se vuelven populares y en este caso no fue menor.

Yesica García. Foto: Instagram Yesica Garcia

Yesi, como indica su usuario, fue criada por sus abuelos maternos, Compartió varios años de su vida con ellos y sus tíos que vivían en el mismo hogar.

“Ojalá todos tengan unos abuelos así de amorosos como tuve yo. Súper afortunada y mimada, compraron su primer ventilador porque llegué yo y no dormía del calor. Imagínate la reacción de mis tíos jajaja, no sabían si amarme porque tenían ventilador u odiarme porque me daban todo”, indica.

Una historia de amor y resiliencia

Yesi cuenta que sus abuelos no solo la amaron mucho, sino que la ayudaron a perdonar y querer a su mamá desde siempre.

Yesica junto a su hija y su abuelo. Foto: Twitter Yesica Garcia

Incluso, con el mismo amor que su abuelo la miraba a ella miró a su bisnieta cuando la conoció. “Le sobraba amor en su alma”, agrega la mendocina.

Una de las personas que vio la publicación elogió la hermosa historia e hizo una consulta con respecto a la relación que tenía la mujer con su mamá.

“¿Tuviste o tenes relación con tu mamá?”, preguntó Andrea. A lo que Yesica amablemente respondió: “Si, a distancia ya que vive en otro país pero hablamos siempre y ahora ella es abuela, lo hace a la perfección”.

La joven de 28 años tiene su hija y se define como mamá emprendedora. Hace y comercializa accesorios para el cabello.