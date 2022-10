Gracias al Mundial de hockey patín en San Juan, Lorena festejará el Día de la Madre junto a sus hijos los Bridge

Lorena Pergolis es la mamá de tres jugadores de hockey sobre patines sanjuaninos de selección, que estarán festejando el Día de la Madre en la previa del Mundial de la disciplina que se desarrollará en nuestro país.

Los tres hermanos Bridge, Facundo (23) y Matías (21) fueron convocados para la Selección mayor, en tanto que Lucas (18) lo hará en al Sub 19. Y en coincidencia con los ensayos para estos World Skate Games, los hijos aprovecharán para homenajear a su mamá.

Lorena, la mamá de los Bridge, fue sorprendida por sus hijos en un torneo Argentino en el Cantoni. Foto: Instagram

“Mi mamá marcó mucho mi carrera. Siempre nos apoyó a mi y a mis hermanos, en nuestro camino desde siempre. Nos enseñó a perseguir nuestros sueños y hasta el día de hoy nos acompaña en cada paso que damos. Es un gran ejemplo para nosotros y como le decimos siempre: es una Súper mamá”, confió a Vía San Juan el hijo del medio, arquero de la Argentina que juega en el Liceo de España.

Lorena, la mamá de los Bridge Foto: Instagram

Cómo fue para Lorena criar a los hermanos Bridge

Lorena tiene 49, es contadora y trabaja en la Tesorería General de la Provincia de San Juan y además tiene un estudio. Hace 17 años que es divorciada y desde entonces el rol de mamá se potenció, dedicándole medio tiempo de su día a sus tres varones, Facundo, Matías y Lucas.

El hockey sobre patines llegó a sus vidas por herencia. Su papá Alfred fue un histórico de este deporte, ya que fue arquero de aquel seleccionado argentino campeón en Barcelona ‘92, única vez que el hockey patín fue incluido en el programa olímpico. De allí que, se podría decir, que los hermanos Bridge nacieron sobre patines.

Abrazo fraterno de los Bridge. Foto: Instagram

“Nunca los presionamos para que siguieran este deporte, aunque su papá fue un hockista destacado de Selección. Les compramos patines a Facundo, al año y medio, y así comenzaron todos”, confió Lorena.

Y agregó que si bien el papá siempre estuvo presente, tras el divorcio fue una época de mucho sacrificio para ella, pero de mucho amor. “Jugaban en dos categorías diferentes y me pasaba los sábados yendo de cancha en cancha”, dijo.

Matías bajo los tres palos. Foto: Instagram

Los hermanos Bridge crecieron hockísticamente en Estudiantil y los dos mayores emigraron a España a los 19 años (NdR: Facundo juega actualmente en Valongo de Portugal y Matías en Liceo de España). Facundo y Lucas son jugadores de campo y Matías siempre quiso ser arquero. A sus 2 años ya tuvo su primer equipo y dejó muy en claro en qué puesto quería jugar.

“Justamente hay una anécdota que me emociona. En una charla entre hermanos, Matías tenía 6 y Lucas 3, cuando el menor dijo que también quería ser arquero. Matías le respondió que no le convenía porque cuando fueran a la Selección juntos, iba a tener que ser su suplente. Lucas finalmente fue jugador y ahora están, aunque en categorías diferentes, los tres en el seleccionado nacional”, confió la madre orgullosa.

Los hermanos Bridge de la Seleccion Argentina de hockey sobre patines. Foto: Instagram

Cómo fue el crecimiento de los Bridge en el hockey

“Cuando ellos eran chicos tomé la decisión de trabajar medio tiempo porque el resto del día quería acompañarlos y estar con ellos en sus actividades de escuela y deportivas. Como mujer relegué un poco mi vida, cosa que no me arrepiento porque he disfrutado cada uno de sus logros y aprendizajes. Compartí mucho con ellos y la verdad que todo esto del Seleccionado y el Mundial es un premio”, sintetizó Lorena.

En cuanto a su crianza “siempre fui muy recta. Educar y criar a tres varones me daba un poquito de miedo. Por lo que fui exigente, pero no tanto en cuanto a resultados sino más con las responsabilidades. Nunca me dieron trabajo y siempre fueron excelentes niños”, aseguró.

Facundo y Matías, los hijos mayores de Lorena. Foto: Instagram

Pese al éxito de sus hijos, la mamá no niega extrañarlos. Tenerlos lejos “es difícil. Hacía cuatro años que no pasaba un Día de la Madre con los tres juntos”, sostuvo.

Cuando los dos mayores “se fueron a Europa fue un río de lágrimas, porque es duro verlos partir y pasar cumpleaños, Navidades y Años Nuevos separados. Pero es hermoso ver que ellos cumplan sus sueños. Yo nunca tuvo el coraje de irme a estudiar fuera de mi provincia y ellos, que desde chiquitos tuvieron su sueño de jugar en Europa y a sus 19 años hayan cruzado el charco para cumplirlo, la verdad me llena de orgullo y son para mi, mis grandes maestros. Solo quiero que sean felices”.

Cuál fue el momento inolvidable de Lorena con sus hijos en una cancha

La mamá de los hockistas de Selección Argentina contó un momento especial en una cancha: “Fue durante un torneo Argentino juvenil en el Cantoni, donde Facundo era jugador y Mati el arquero. Cuando terminaron y ganaron yo estaba en el centro de la cancha sacándoles fotos y en un momento dado me sorprendieron: me agarraron los dos y me alzaron. Fue un recuerdo muy bonito”.

Cómo espera Lorena el Mundial de hockey sobre patines en San Juan

Si bien Lorena ya se acostumbró que sus hijos vistan la camiseta albiceleste, este Mundial tiene un sabor especial. “Esta oportunidad creo que me genera una emoción muy particular porque este Mundial será en San Juan, en su casa, y encima los tres juntos. Todavía no caigo. Creo que cuando los vea entrar a la cancha vistiendo la camiseta argentina estallaré en llanto”, confesó.

Cada hijo es diferente: cómo son los Bridge según mamá Lorena

Como en toda familia, cada hijo se destaca por una personalidad diferente. Y desde el punto de vista de mamá, entre los Bridge cada uno tiene un carácter especial.

“Facundo es muy tranquilo y pacífico. Tiene las cosas muy claras. Es muy exitoso en todo lo que hace. Matías es más temperamental, el más parecido a mi. Es el que más se enoja pero también el que más empuja. Es muy compañero de sus hermanos. Y Lucas, es un sol. Es el que te da la palabra justa en el momento exacto para bajar un cambio. Es un cable a tierra”, describió.

Y luego concluyó: “Somos muy compañeros todos, los admiro y ellos saben que siempre voy a estar con y para ellos”.