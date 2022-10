Quién es el sanjuanino que diseñó la camiseta argentina para el Mundial de Hockey patín y jugará para Angola

San Juan será nuevamente sede del World Skate Games Argentina 2022, que se desarrollarán desde fines octubre hasta mediados de noviembre. Allí el hockey sobre patines tendrá a la Argentina con nueva indumentaria, la cual fue diseñada por Martín Payero López, un sanjuanino que sabe de mundiales y formará parte de la selección de Angola.

Quién es Martín Payero López

Martín Payero López tiene 45 años y nació en la provincia de San Juan. Es jugador de hockey sobre patines que supo vestir la casaca albiceleste en el Mundial de 2003 y 2005, pero en estos World Skate Games Argentina 2022 lo hará con la Selección de Angola.

Martín Payero, cuarto de izquierda a derecha) de los jugadores angoleños que posan de pie. Foto: Web

Además de su desempeño como deportista, Martín se destacará en este Mundial de hockey sobre patines por ser el creador del diseño de la flamante camiseta que vestirá el equipo argentino en esta competencia, ya que junto a su mamá Margarita y su hermana Mariana, es dueño de Terra Uniformes, una empresa familiar de 20 años que se encarga de confeccionar ropa deportivas. Para esta ocasión lo hizo para la selección nacional senior, femenino y masculino, y la sub 19.

El diseño de la empresa familiar de Martín Payero, para la Selección Argentina. Foto: Web

“El sentimiento por Argentina va por dentro. Hemos hecho el mayor de los esfuerzos y hemos utilizando las mejores materias primas disponibles en el mercado local. Claro, con una presión extra por mi situación”, aseguró Martín a Tiempo de San Juan.

Martín disputó con Argentina los Mundiales de 2003 y 2005. En 2009 se fue a Europa a jugar en Liceo de España, equipo con el que iba cada tanto a jugar en Angola y posteriormente comenzó a entablar relación.

Luego fue convocado y en el 2013 debutó con Angola en la Copa del Mundo de hockey sobre patines donde el país sudafricano fue el anfitrión. Desde entonces, Payero López representa a ese país en cada certamen internacional.

“En el equipo todos tenemos el mismo sentimiento y la ilusión cada vez que vamos a disputar un Mundial. Es una prueba muy bonita que todo jugador quiere disputar. Estamos esperando el momento de la preparación, de estar todos juntos, para poder ya encarar el desafío”, expresó el sanjuanino.

Martín Payero en plena acción. Foto: Web

Para el hockista argentino este Mundial significará mucho más que jugarlo, ya que será su primera vez en su tierra y ante a su gente.

“Será una linda experiencia. Todos los Mundiales de San Juan los viví por tele. Estuve en la preselección que disputó el del 2001, pero fui el último descartado. Después, en el 2011 no fui seleccionado y hoy se dio aunque desde la vereda de enfrente”, señaló Martín, quien deberá enfrentar a la Argentina en la fase de grupos.

“Dentro de la cancha es un equipo contra otro. Uno quiere ganar y no importa quién está en el otro lado. No pienso a qué país voy a enfrentar. Sea Chile o el que sea no hay sentimientos. Uno está concentrado en la competición, preparado para jugar y ganar. Es un deporte y no hay mucho más que eso”, cerró.

El Mundial de hockey sobre patines se jugará en San Juan en noviembre. Foto: Diario Huarpe

Cómo y cuándo se disputará el Mundial de hockey sobre patines

El Mundial se desarrollará en el estadio cubierto Aldo Cantoni, desde el 23 de octubre al 13 de noviembre en tres sedes: la mencionada San Juan, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Vicente López.

La Selección Argentina estará en la Serie A, de 8 equipos, divididos en dos zonas de 4 y ordenados en fase clasificatoria del 1 al 4. Luego, habrá cuartos de final, con zonas cruzadas.

Argentina compartirá grupo con España, Mozambique y Angola; mientras que el otro estará integrado por Portugal, Italia, Francia y Chile.

También habrá serie B y C, en los cuales se coronarán a sus respectivos campeones.

San Juan vivió la presentación y sorteo del Mundial de Hockey sobre Patines Foto: si san juan

En el caso de la competencia femenina (con el mismo formato de los varones), Argentina compartirá grupo con España, Mozambique y Angola. En tanto que el otro grupo estará integrado por Portugal, Italia, Francia y Chile.

Y en la sub 19, serán 10 equipos, divididos en dos zonas de 5. Clasificarán los dos primeros a la semifinal y luego, de la gran final. Argentina integrará la Zona B junto a Italia, Chile, México y Suiza; en la Zona A estarán España, Portugal, Gran Bretaña, Colombia y Estados Unidos.