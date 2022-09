Ex Dt de hockey mató ebrio al volante: iba a 116 kilómetros por hora

Santos Domingo Quinteros, es ex DT de hockey sobre patines y homicida al volante. El pasado 24 de junio atropelló a las hermanas Andrea y Graciela Jorquera que iban a bordo de una moto Yamaha 100cc. Andrea murió en el acto y ahora se comprobó que Quinteros no solo iba borracho, sino que también iba rapidísimo.

Según publicó Diario Huarpe, este martes hubo otra audiencia en contra del ex DT en el que la fiscalía, representada por Iván Grassi y Victoria Martín. Los fiscales presentaron nueva prueba ante el juez Juan Gabriel Meglioli y le pidieron que le prohíba conducir a Quinteros hasta que termine el juicio.

Meglioli, hizo lugar al pedido y el ex DT no podrá manejar hasta que no haya una condena en su contra. Cabe destacar que, a pesar de todo, Quinteros está en libertad desde hace meses cuando le levantaron la prisión domiciliaria.

La querella de la familia, en manos de los abogados José Herrero y Sofía Sánchez, solicitaron que el conductor ebrio vuelva a la cárcel mientras avanza el juicio y que además le embarguen todos sus bienes. Es que la familia Jorquera teme que el seguro no se haga cargo de la muerte de Andrea por el terrible estado en el que manejaba Quinteros. Esta medida, sin embargo, fue desestimada por el juez que solo autorizó la prohibición para manejar.

El accidente ocurrió el pasado 24 de junio en la zona de Circiunvalación y San Lorenzo, en Santa Lucía. Las pruebas demostraron que Quinteros iba manejando muy borracho y que, además, circulaba a una velocidad de entre 116 y 131 kilómetros por hora cuando atropelló a las hermanas por atrás.

Con la suma del nuevo agravante, si la Justicia sanjuanina encuentra culpable a Quinteros, podría hacerlo cumplir una condena de prisión efectiva. Mientras tanto, seguirá en libertad. El delito por el que está imputado es homicidio culposo agravado.