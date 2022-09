San Juan: se definieron las zonas y cruces del Mundial de Hockey sobre Patines

En San Juan ya se viven los World Skate Games, el evento de disciplinas sobre ruedas más importante del mundo. La provincia cuyana albergará, entre otros deportes, al hockey sobre patines, realizando los mundiales de Senior y Sub-19 masculino, y también Femenino. Este miércoles se llevó a cabo la presentación y sorteo, definiendo las zonas, cruces y rivales del seleccionado argentino en todas sus categorías.

El acto se llevó a cabo en el auditorio Eloy Camus. Allí, con la presencia del ministro Matías Lammens, se presentaron las 10 disciplinas que se estarán disputando desde el 23 de octubre hasta el 13 de noviembre en tres sedes diferentes: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Juan y la localidad bonaerense de Vicente López.

“San Juan debe ser una de las provincias que más visité como ministro y no solo por el cariño personal, sino por cómo trabajan en materia deportiva y turística también. San Juan es una provincia emblemática a la hora de explicar la sinergia entre turismo y deporte. Los grandes eventos deportivos son grandes generadores de beneficios económicos para las economías regionales porque generan trabajo e ingreso de divisas para la Argentina”, expresó el funcionario nacional.

Los World Skate Games recibirá a unos 7.000 deportistas de 80 países. San Juan, por su parte, recibirá la competencia de hockey sobre patines, skate cross, inline downhill y skateboarding (downhill, street luge y slalom) en Punta Negra.

Las zonas del Mundial de Hockey

El formato de competencia estará dividido en tres categorías, Senior femenino, Senior masculino y Sub 19 masculino.

Senior masculino

Serie A: Lo integraran 8 equipos, divididos en dos zonas de 4 equipos, se ordenan los equipos en fase clasificatoria del 1 al 4, y luego se cruzan las zonas en cuartos de final.

Argentina compartirá zona con España, Mozambique y Angola; el otro grupo estará integrado por Portugal, Italia, Francia y Chile.

Femenino senior

World Championship: 8 equipos dos zonas de 4, se ordenan los equipos en fase clasificatoria del 1 al 4 y luego se cruzan las zonas en cuartos de final (1 vs 4, 2 vs 3, 3 vs 2 y 4 vs 1)

Francia, Portugal, Chile y España integrarán el grupo A, mientras que el Argentina será parte de la Zona B junto a Italia, Colombia y Alemania.

Campeonato Sub 19

Estará conformado por 10 equipos, divididos en dos zonas de 5, clasifican los dos primeros a la semifinal y final.

Argentina integrará la Zona B junto a Italia, Chile, México y Suiza; en la Zona A estarán España, Portugal, Gran Bretaña, Colombia y Estados Unidos.