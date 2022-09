En San Juan, el comercio se anticipó con las promociones por el Día de la Madre

A un mes del Día de la Madre (16 de octubre), los comerciantes de San Juan ya exhiben en sus vidrieras distintas promociones para agasajarlas. Según contó Laura Zini, del Centro Comercial de la Ciudad de San Juan, los empresarios decidieron anticiparse con los beneficios para los clientes y prácticamente implementar la misma metodología que aplicaron para el Día de las Infancias, la cual generó grandes ganancias.

“Respecto al año anterior, sí se nota que se empieza mucho antes con las promociones y a difundir la fecha porque nos ha servido de experiencia del Día de Niño, que hubo mucho movimiento antes cuando la gente iba y visitaba los locales y viendo productos. El comerciante ya tuvo esa experiencia y ahora comenzó con antelación a ofrecer promociones”, explicó Zini a Diario La Provincia .

Para la empresaria, esta modalidad genera grandes expectativas. Para el sector comercial, el Día de la Madre es el evento de mayor movimiento comercial.

“Las expectativas que hay van a hacer el mayor esfuerzo y a lograr buenas promociones de productos, a través de todos los medios, y aprovechar promociones con tarjetas bancarias, provinciales y nacionales”, agregó Zini.

Las ofertas alcanzarán los rubros de indumentaria y calzado. En este sentido no dejó de lado el acuerdo nacional que se firmó esta semana, sobre la decisión de retrotraer los precios de la indumentaria al 5 de septiembre y congelarlos hasta diciembre, y aseguró que en la provincia el cliente no lo percibirá debido a que desde esa fecha hasta ahora no hubo nuevos aumentos.