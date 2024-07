“Tupper con fideos” la nueva estafa que pone en jaque a los deliverys de las apps de pedidos

El tiktoker venezolano “El delivery 10″ grabó un video en su cuenta en el que narró un nuevo tipo de estafa que sufren clientes de aplicaciones de entrega de pedidos y delivery.

“Fui a buscar un pedido acá en el Mostaza de Juan B. Justo y Santa Fe, que está al lado de la estación Palermo. Yo entro y digo: mirá, tengo el pedido tal, a nombre de Clarisa y entonces resulta que tenían en el mostrador un pedido a nombre de esa clienta para pagar en efectivo, pero en mi caso yo lo tenía para pagar a tarjeta”, comenzó explicando el usuario de TikTok.

Repartidor Rappi

Luego, siguió: “Yo le digo a la muchacha: “No, mirá, tengo el pedido tal. Osea le dije el número del pedido y justamente lo estaban armando así que nada, me lo dieron, no pagué obviamente y cuando llego a entregarlo, la clienta sale y me dice “Lo puedo abrir? Porque hace rato me trajeron otra cosa. Yo pedí y me mandaron fideos”.

Pedidos Ya. Delivery. (Christian Luna / La Voz) Foto: christian luna

Su descripción continuó: “Así que bueno...como se pueden imaginar esto no me pareció ninguna sorpresa. La clienta me comentó que había hecho el reclamo, que le devolvieron la plata, con eso volvió a pedir y justamente fue el pedido que yo le llevé y pues nada, le comenté de esto que viene pasando”.

La nueva estafa de las apps de delivery

“El delivery 10″ explicó: “Le comenté a la chica del otro día con la parrilla, lo que me pasó a mí el otro día con el pedido de comida árabe... Así que les voy a explicar qué es lo que está pasando realmente”.

Para cerrar advirtió: “La persona que está detrás de esto agarra el pedido, pedido que además es para pagar en efectivo, va hasta el local, no retira el pedido, no lo paga, directamente le pone retirado en la aplicación, va hasta el domicilio del cliente, recibe el dinero que le marca la aplicación y a éste le entrega la bolsa con los fideos. De esa manera se queda con el dinero del cliente”.

Delivery. Imagen ilustrativa. (Gentileza La Nación)

En cuanto a prevención, dijo: “Lo que les puedo aconsejar es a los que trabajen en locales de comida, restaurantes, verifiquen bien a quién le dan el pedido y sobre todo saquenle fotos antes de entregarlo a los repartidores. A los clientes siempre revisen el pedido al momento de recibirlo antes de dar el código o el dinero en efectivo”.