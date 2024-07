Tiene 21 años y no quiere trabajar porque dice que sus padres lo obligaron a nacer

La cuenta de TikTok @hassanazteca publicó un video en el que argumenta que no tiene la obligación de trabajar porque él no quiso nacer: “Nací sin consentimiento”.

El video y los motivos por los que el joven no quiere trabajar

En el video subido, el chico de 21 años deja en claro que siente que no tiene que trabajar porque él fue traído al mundo por decisión de los padres y no le preguntaron: “Mis papás me obligaron a nacer, no me preguntaron si yo quería nacer”.

Dice haber nacido sin su consentimiento. Foto: TikTok: @hassanazteca

Además, en un tono irónico cuestionó la decisión de sus padres de haberlo traído al mundo: “No tiene sentido que me hayan querido darme la vida hace 21 años, ahora yo tenga que trabajar, si yo no pedí nada. Si me quisieron tener, que me mantengan”.

La opinión de la gente en los comentarios

La publicación subida por el joven, pasó las tres millones de visitas y generó más de 13 mil comentarios y la gente en los comentarios dejo su punto de vista sobre la situación que explica el chico: “Cuando nació no tenía conciencia y ahora tampoco”, “No veo fallas en su lógica”, “Le hubiera cedido el paso al siguiente esperma, pero no, el quería llegar antes que los demás y ahora se queja”.